中國森林旅遊節南通開幕 助力綠能發展
2019-10-18 17:23
聯合報 記者戴瑞芬
／南通即時報導
2019中國森林旅遊節今（18）日在江蘇省南通市開幕，位在長江出海口的南通雖然濱江臨海，但森林覆蓋率卻超過35%，城區綠化率達到43%，江蘇省副省長費高雲在開幕式強調，南通是長三角生態綠色一體化發展的示範區。
這是中國森林旅遊節首次在省會以外城市舉辦，南通市委書記陸志鵬指出，今年前三季南通市GDP持續增長7%以上，明（2020）年將正式邁入GDP億元俱樂部。
南通市也是台商在大陸投資密集地，包括台化、台橡、南亞塑膠等台資大廠落地，主要以高端家紡、化工、電力電子、機械輕工產業為主，正轉型升級朝新材料產業發展。
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陸志鵬強調，長江經濟帶正在共建大環保，不搞大開發，他說，自古缺山少林的南通，從2016年起依城植樹、傍水造林、荒灘育苗、見縫插綠、林田共建，至今走出一條平原森林的南通之路。
今年「長三角高品質發展指數報告」發佈，南通綠色發展指數在長三角26座城市中名列第一。陸志鵬表示，南通把綠水青山變成金山銀山，對打造長江口特色生態門戶，具有帶頭示範作用。
今年中國森林旅遊節市遊大陸國家林業和草原局、文化和旅遊部、江蘇省人民政府共同主辦，據統計，森林旅遊是大陸林業草原三大支柱產業，今年上半年森林旅遊遊客量超過9億人次，約占境內旅遊人數的30%。
依託江風海韻文化特質，南通推動文化和旅遊深度融合，古護城河濠河和城市綠肺狼山、紫琅湖新添白沙灘；森林野生動物園升級國際大馬戲舞臺、新增遊覽小火車；五山景區打通沿江道路，誕生南通最美騎行路線。
中國森林旅遊節18日在南通開幕，活動持續到20日，除了生態旅遊專業論壇，特色活動包括長江之歌—2019年南通森林音樂會、南通國際馬拉松賽、濠河國際龍舟邀請賽、江海國際鐵人三項賽和江海長壽美食節等。
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