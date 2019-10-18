臨港集聚發展積體電路產業10條 企業最高獎勵1.3億
為打造以關鍵核心技術為突破口的世界級前沿產業集群，上海自貿區臨港新片區管委會18日發布促進產業發展政策，和集聚發展積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航太四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政策），其中對發展積體電路產業提出10項支持條款，企業最高獎勵人民幣3,000萬元（約新台幣1.3億元）。
澎湃新聞報導，10條支持條款分別是支持重大項目優先布局、支持核心技術和產品攻關、支持企業規模化發展、支持EDA 軟體購買和研發、支持IP購買、支持測試驗證、支持推廣應用、支持生產性用電、其他支持措施。
在支持 EDA（電子設計自動化）軟體購買和研發方面，對購買EDA設計工具軟體(含軟體升級費用)的企業並實際在臨港新片區內開展辦公研發的企業，按照實際發生費用的50%，給予年度最高人民幣200萬元的支援。
對在新片區從事積體電路EDA設計工具研發的企業，給予EDA研發費用最高 50%的年度研發資助，總額最高人民幣3,000萬元（新台幣1.3億元）。
在支持企業規模化發展方面有五點，首先對積體電路設計類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5,000萬元、1 億元、3億元、5億元、10億元，經認定後分別給予最高人民幣100萬元、150萬元、200萬元、300萬元、500萬元的一次性獎勵。
其次是對積體電路製造、封裝測試類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5億元、10億元、50億元、100億元，經認定後分別給予最高人民幣200萬元、800萬元、1,200萬元、1,500萬元的一次性獎勵。
第三，對積體電路裝備及材料類企業，年度銷售收入首次突破人民幣5,000萬元、1億元、5億元、10億元，經認定後分別給予最高不超過 200萬元、800 萬元、1,200萬元、1,500萬元的一次性獎勵。
第四，鼓勵積體電路龍頭骨幹企業進行產業鏈垂直整合，支持展開境內外非關聯的併購重組，成功併購國內外積體電路產業鏈相關企業或重點研發機構，超過人民幣1,000萬的按實際發生額 10%補貼，最高累計人民幣1000萬元。
第五，對新片區內的非關聯企業採購產品和服務，且年採購金額累計在人民幣 500萬元以上，最高可按實際採購發票額20%、給予採購方企業年度資助最高人民幣1,000萬元。
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