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蘋果上海南京東路店對面 三星開了家最大的旗艦店

2019-10-18 16:58聯合報 記者林宸誼╱即時報導

三星手機在大陸的首家旗艦體驗店，18日正式在上海開業，該店位於上海南京東路步行街，對面就是三星手機主要競爭對手蘋果的南京東路店。

澎湃新聞報導，整個三星旗艦店分上下兩層，約有近千平方公尺，該旗艦店是三星自己投資，交給三星合作夥伴愛施德管理和營運，愛施德也是三星手機在大陸的總代理商。

包括三星電子大中華區總裁權桂賢、三星電子大中華區移動通訊部總裁嚴在勳、深圳愛施德股份有限公司董事長黃文輝，深圳愛施德股份有限公司副總裁楊治等人出席了該旗鑑店的開業典禮。

作為三星在大陸開設的面積最大的頂級線下體驗店，展示了三星旗下全系移動智慧終端機產品和5G科技展示，店內打造了集體驗、銷售、服務於一體的一站式零售體系。

目前店內設立了三星最新、最熱門的Galaxy Note10系列、Galaxy S10系列，以及剛剛發佈的Galaxy A90 5G等手機體驗區。三星旗下平板電腦、筆記型電腦產品、配件及音樂與穿戴設備都可以在店內找到。

三星已在大陸推出了Galaxy Note10+ 5G以及Galaxy A90 5G兩款支持5G網路的產品，隨著三星旗艦體驗店的正式開業，消費者可以在店內專門設置的5G體驗區，感受5G網路與當前4G網路速度的差異，還可以現場體驗基於5G網路的大型雲遊戲、觀看線上高清視頻直播等。

除了行動智慧終端機設備體驗區，三星旗艦體驗店在二層還設立了IoT展區。個性化定制區可以為消費者提供包括手機殼鐳射雕刻，手機貼膜服務等在內的多種專屬服務；遊戲體驗區則可以讓消費者通過性能出眾的三星手機暢玩多款大型3D遊戲。

三星表示，為了迎接5G時代的到來，三星正在發力線下零售平臺的體驗升級，將這一頂級的三星旗艦體驗店打造成為消費者與5G接軌的重要橋樑，並為未來的零售創新提供示範。在5G時代即將來臨之際，三星旗艦體驗店（外灘）將成為三星與消費者進一步溝通的重要平臺，成為瞭解、體驗前沿科技與產品的第一站。

三星相關人士表示，未來會在大陸開出更多旗艦體驗店。

三星在大陸的首家旗艦體驗店，地點選在上海南京東路步行街。圖翻攝自澎湃新聞
三星在大陸的首家旗艦體驗店，地點選在上海南京東路步行街。圖翻攝自澎湃新聞
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