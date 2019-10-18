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臨港新片區「1＋4」政策 重點發展積體電路四大產業

2019-10-18 15:31聯合報 記者林宸誼╱即時報導

上海自貿區臨港新片區管委會發布，四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政...
上海自貿區臨港新片區管委會發布，四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政策）。圖╱中國證券報
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為打造以關鍵核心技術為突破口的世界級前沿產業集群，上海自貿區臨港新片區管委會，18日發布促進產業發展若干政策和集聚發展積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航太四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政策），作為升級區域產業，朝世界級規模、國際市場競爭力為目標。

第一財經日報報導，臨港新片區管委會專職副主任陳傑解讀指出，此次產業政策發布有三大特點，首先是覆蓋面大，臨港經過16年的發展，產業基礎雄厚，除了積體電路、人工智慧、生物醫藥、航空航太4大產業外，還廣泛覆蓋其他產業。

其次是政策精準性強，56條政策、100個具體事項；最後是支持力度更大。

澎湃新聞報導，臨港新片區促進產業發展若干政策（「1」，包括支持先進製造業、戰略性新興產業和科創融合等在內的產業促進政策），共16條。

其中支持關鍵核心技術方面，「若干政策」提出，重大技術攻關項目支持金額最高人民幣5,000萬元。

「若干政策」還表示，重大技術裝備或核心部件首台（套、批）突破，對被評為國際首台裝備項目，支持額度最高人民幣3,000萬元。

圍繞產業能力建設及提升，「若干政策」表示，支持戰略性新興產業專案建設，專項資金支持最高人民幣1億元。

集聚發展積體電路、人工智慧、生物醫藥和航空航太的若干措施（「4」），聚焦產業鏈核心環節、企業面臨訴求痛點，以及目前受制於人的「國內空白」和「卡脖子」技術，以促進產業發展、科技創新為核心，進行政策設計制定。

集聚發展積體電路產業10條支持措施，支持範圍涵蓋積體電路設計、製造、封裝測試、設備材料、電子設計自動化（EDA）等領域和與之配套服務的單位、專案，對在新片區從事積體電路 EDA設計工具研發的企業，給予最高人民幣3,000萬元支持。

集聚發展人工智慧產業10條支持措施，重點圍繞新片區的功能定位和產業基礎，促進人工智慧技術與積體電路、生物醫藥、航空航太、高階裝備製造及戰略性新興產業等方面的深度融合，根據技術創新性和投資額給予最高人民幣2,000萬元資金支持。

集聚發展生物醫藥產業10條支持措施，圍繞高階「研發+製造+服務」布局，聚焦生物技術藥物、精準醫療、高階醫療器械等領域，對參加國家藥品集中帶量採購中標品種最高獎勵人民幣200萬元。

集聚發展航空航太產業10條支持措施，圍繞落實推進國家部署建設民用航空產業集聚區的任務目標，以大型客機和民用航空發動機為核心，放寬註冊資本、投資方式等限制，支持具有國內外競爭力的航空航太類機構，在新片區設立研發中心和投資產業化專案，對實到資本金人民幣5,000萬元以上的企業，經評定最高給予人民幣1,000萬元。

上海自貿區臨港新片區管委會發布，四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政...
上海自貿區臨港新片區管委會發布，四大重點產業的若干支持措施（簡稱「1+4」產業政策）。圖╱中國證券報
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