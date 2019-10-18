大陸第三季GDP增速下滑至6.0% 全年保6任務艱鉅
2019-10-18 10:45
聯合報 特派記者陳言喬
／北京即時報導
大陸國家統計局上午公布前三季度國民經濟運行情況，第三季度GDP增速進一步下滑至6.0%，前三季度合計增長6.2%。
統計局發言人毛盛勇表示前三季度運行總體平穩，經濟結構持續優化，初步核算，前三季度國內生產總值（GDP）697798億元，按可比價格計算，同比增長6.2％。
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毛盛勇說，儘管第三季度的經濟增速有所下滑，與國內過去相比是中高速增長，但從全球增速來看是高增長的，主要宏觀經濟指標都維持在合理區間。其中服務業的 高增長會做為GDP增長的穩定器。
分季度看，一季度增長6.4％，二季度增長6.2％，三季度增長6.0％。分產業看，第一產業增加值43005億元，增長2.9％；第二產業増加值27869億元，増長5.6％；第三產業增加值376925億元，增長7.0％。
毛盛勇說，前三季度的服務業較快增長，現代服務業增勢良好。前三季度，服務業繼續保持較好發展勢頭。資訊傳輸、軟件和信息技術服務業，租貨和商務服務業，交通運輸、倉儲和郵政業，金融業増加值同比分別增長19.8%、8.0%、7.4%和7.1％。
媒體詢問，第四季度是否會跌到六以下，毛盛勇表示，儘管全球經濟指標仍面臨一些困難，但大陸多項經濟指標已在提升，具體到四季度，他認為經濟保持平穩是有保證的。
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