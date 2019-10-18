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大陸第三季GDP 18日出爐 增速降至6%

2019-10-18 10:15聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸第三季國內生產總值（GDP）18日出爐，受到境內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，第三季度GDP增速降至6%，低於預期的6.1%。

大陸第一季和第二季GDP增速分別為6.4%和6.2%；大陸國務院總理李克強在「政府工作報告」中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

香港信報報導，交通銀行金融研究中心表示，第三季經濟增速可能輕微放緩，儘管促進消費和投資增長的措施密集公布，隨着積極政策效果逐漸顯現，經濟放緩壓力將緩解，但難以拉動經濟增速反彈回升，預計下半年經濟增速略低於上半年。

圖/香港信報
圖/香港信報
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