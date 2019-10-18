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分析師：iPhone 11大陸需求強勁 明年有四款5G iPhone

2019-10-18 10:07聯合報 記者林宸誼╱即時報導

外媒9To5Mac報導，全球知名證劵公司Wedbush分析師Dan Ives發布最新分析報告，指出iPhone 11大陸需求強勁，並爆料明年有四款5G iPhone，與先前郭明錤的報告略有出入。

報導指出，蘋果公司將於美國東部時間10月31日發布財報，報告的季度包括兩周iPhone 11系列的銷售情況，這也將是外界首次瞭解新iPhone的銷售情況。

Wedbush認為，蘋果在即將到來的財年中，可售出約1.85億部iPhone，蘋果的超廣角與廣角鏡頭組合很受歡迎，尤其是當蘋果將iPhone 11的入門價格降低至699美元（國內64GB版本售價為5499元）。

Wedbush還分析了2020年即將面世的iPhone，Ives指出，蘋果將在2020年發布四款iPhone機型，均支持5G網路、運動控制（motion control）與後置3D感應系統（3D-sensing system）。

不過先前知名分析師、天風證券分析師郭明錤郭明錤指出，蘋果將在2020年秋季推出三款iPhone新品，所有手機均支持5G蜂窩網路、採用OLED顯示螢幕。

圖/新浪財經
圖/新浪財經
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