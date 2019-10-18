服務國家 澳門擬推澳股

2019-10-18 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



澳門特區政府經濟財政司長梁維特17日表示，關於研究在澳門建立以人民幣計價結算證券市場的可行性，在2017年底簽署的「內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排」，以及今年出台的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」中均提出相關內容。就此，特區政府已委託國際顧問公司進行可行性研究。

梁維特當日出席一公開活動後接受媒體採訪時指出，顧問公司的研究工作正有序進行，未來澳門金融管理局收到研究報告後，還要結合澳門實際情況作進一步研究，如果澳門要設立以人民幣計價結算的證券市場，必須符合「發揮澳門所長、服務國家所需」的大原則。

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中新社指出，2017年底簽署的「內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排」中曾提出，「支持澳門探索與鄰近地區錯位發展，研究在澳門建立以人民幣計價的證券市場、綠色金融平台、中葡金融服務平台。」

而今年公布的「粵港澳大灣區發展規劃綱要」提出，「支持澳門發展租賃等特色金融業務，探索與鄰近地區錯位發展，研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場、綠色金融平台、中葡金融服務平台。」

梁維特稱，澳門特區政府一直根據這兩份文件展開工作，並與內地相關部門保持緊密溝通。

他表示，在可行性研究的過程中，澳門特區政府會推動顧問公司在研究澳門情況的同時，也要詳細了解澳門周邊和國際不同地區的金融市場。如要建立證券市場，必須與國際接軌，還需考慮相關法律的訂定、人材培訓、監管系統及其他軟硬件配套等，這些都要進行研究。