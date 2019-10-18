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5G創商機 兩岸產業鏈喊互補

2019-10-18 01:48聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

兩岸信息通信合作發展研討會16日在重慶舉行。兩岸業內人士在會上呼籲，兩岸應發揮在5G產業鏈上各有優劣，取長補短、共創契機，緊抓5G新商機，達到雙贏的目的。

中新社報導，此次研討會以「5G新引擎聚焦新合作」為主題，旨在促進兩岸信息通信領域在技術、業務創新、管理模式方面的交流與合作，研討技術方案，聯合開展應用示範，在5G、大數據、雲計算、工業互聯網、智慧城市、車聯網等方面進行技術和應用探索。

兩岸企業家峰會信息產業合作推進小組副召集人吳家農在會上指出，兩岸在5G標準制定、學術交流以及企業間合作等方面均有很多互補發展的地方。台灣有很多知名信息通信企業，在5G領域也進行著積極探索。希望本次研討會能成為兩岸業界5G交流合作的平台，進一步加強兩岸在5G技術開發和應用創新領域的合作，促進5G融入百業、服務大眾。

大陸工業和信息化部信息通信發展司副司長劉郁林說，目前大陸5G網絡建設已全面鋪開，三家電信運營商已在全國範圍內開通約8.6萬個5G基站，預計年底開通數量將超過13萬個。

劉郁林倡議，兩岸要把握機遇，發揮各自優勢，加大合作力度，攜手面對新一輪科技革命和產業變革帶來的新挑戰。提高通信基礎設施聯通和服務便利化水平，聚焦系統、芯片、終端、儀表、應用等5G產業鏈重點領域，深化技術研發、品牌建設及市場資源整合方面的合作；加速突破行業共性技術難點，推進兩岸信息通信行業標準互通；共同探索5G在車聯網、工業互聯網、醫療、農業等重點行業的應用創新，加速形成優勢互補、互利共贏的產業發展新格局。

台灣區電機電子工業同業公會副理事長鄭富雄說，大陸擁有5G標準制定話語權，在許多方面發展都超過了歐美國家。大陸在5G關鍵零部件使用上，可結合台灣廠商在核心技術上的強項，實現強強結合，互補雙贏。兩岸在未來應更好地利用5G新引擎所帶來的發展契機，聚焦新合作，使兩岸5G產業發展整體向前推進。

中國通信企業協會會長苗建華說，兩岸在5G產業鏈上各有所長、各有優劣，兩岸從業者應加強合作、取長補短，打造世界最先進的5G產業鏈。希望通過雙方有效交流和務實合作，促進兩岸信息通信行業發展。

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