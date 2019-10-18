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中國進博會11月5日登場 台美參展踴躍

2019-10-18 01:47聯合報 特派記者戴瑞芬／上海報導

第二屆中國國際進口博覽會15日舉行開幕前最後一次大型綜合演練，圖為模擬一旦出現大...
第二屆中國國際進口博覽會15日舉行開幕前最後一次大型綜合演練，圖為模擬一旦出現大量參觀人潮時，如何快速完成安檢並入場。 中新社
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第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行，今年共有有141家台資企業參展，比去年多了36家。其中，跨海前來參展的台灣品牌有50家，另有91家為大陸台商

據悉，大陸國家主席習近平今年預計將再度出席進博會，並在開幕式上發表演講，進一步宣示中國將持續擴大開放。

中美貿易戰暫時停火卻陰霾未退，但美國業者參展意願不減。大陸商務部初估，參加今年進博會的美國企業比去年還要多。去年有170多家美國企業參展，參展面積逾3.6萬平方公尺，今年美國企業參展面積將比去年大35%。

去年首屆進博會創下578.3億美元的交易採購金額，預期大陸今年將釋出更大力度的採購利多和政策開放，美國企業參展也更形踴躍。

今年進博會預計將有全球150多個國家和地區、3,000多家企業參展，其中，世界前500大企業確定將參展的家數已經超過200家。

台資企業今年有141家參展，將分布於裝備、消費、健康、食品、服貿五大展館，遍及科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區。

第二屆中國國際進口博覽會即將登場，舉辦會場上海國家會展中心也正加緊進行內外場地布...
第二屆中國國際進口博覽會即將登場，舉辦會場上海國家會展中心也正加緊進行內外場地布置工作。 中新社
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據主辦接洽的人士表示，台商參展進博會投報率超高。例如去年參展的一家台灣食品文創品牌業者透露，一盒定價新台幣150元的蜜餞，4天就賣出人民幣50萬元，相當於他在新北市店面一整年的營業額。

因此台商今年報名進口博覽會的情況也非常踴躍，但受限於名額，進博會對台資企業的審核同樣十分嚴格，除審查企業實績，還會要求產品必須有特色，更嚴格梳理企業背景。據了解，一家被認為背景偏「綠」的大廠最終就被從名單中剔除。

進博會今年並成立「2+4+18」的交易組織體系，包括線上線下打造「6天+365天」一站式交易服務平台，並建立常態性4大採購商聯盟、18個交易分團，企圖進一步強化進博會的衍生商機。

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