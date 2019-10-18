上海品牌授權展 台灣文創探市場

2019-10-18 01:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



OPEN小將、由「8咘」和「淘7蛋」、「5花果」、「小2魔」、「萬4通」共同組成的搞怪樂園、宣揚「領養不棄養」理念的「黃阿瑪」家族等台灣文創業者，集體亮相目前正在上海舉行的「2019中國國際品牌授權展覽會」台灣館。

台灣貿易中心服務業推廣中心高級專員張惠毓介紹說，中心徵集了十家台灣文創企業參展，其中有近一半是首次到大陸「探路」。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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國際授權業協會今年8月發布的「2019全球授權市場報告」顯示，2018年全球授權商品零售額達2,803億美元，較前一年增長3.2%。同期大陸和香港市場規模為95.14億美元，位列全球第五，年增速達6.8%。

張惠毓說，「文創產業起步較早的台灣擁有很多成熟的IP，大陸授權市場發展潛力和空間巨大，對台灣文創業者意味著很好的機會。」

率先西進布局的台灣文創企業，已開始從大陸龐大的市場中獲益。飛躍文創旗下「戽鬥星球」品牌開發了一系列療愈係扭蛋動物形象。

該公司副理謝傑峰表示，「戽鬥星球」全球年銷售3,000萬顆，去年進入大陸市場後銷量就達到300萬顆。目前「戽鬥星球」也正準備進軍大陸熱度頗高的盲盒市場。

尚未進入大陸市場的台灣IP們同樣躍躍欲試。統一超商整合行銷部經理石昌國說，公司正通過社交平台為OPEN小將進入大陸市場造勢，希望這個可愛的家族未來也能成為大陸消費者心目中的「網紅」。

創立於2017年的「8咘搞怪樂園」品牌，則將目光對準大陸的移展式親子樂園市場。必應創造專案經理許舒婷透露，正在與大陸合作夥伴洽談，相信「8咘」及其夥伴們能很快現身大陸，為孩子們帶來「最潮」體驗。