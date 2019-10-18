李昌鈺夫婦捐人民幣200萬 設鑑識基金會

2019-10-18 01:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



國際著名刑偵鑑識專家李昌鈺17日在其家鄉江蘇南通如皋舉行的「第三屆國際司法警政刑偵科學教育文化會議」上宣布，他與夫人蔣霞萍各捐款人民幣100萬元（約新台幣430萬元），在中國大陸設立鑑識科學教育基金會，資助中國大陸有志於刑偵鑑識科學的年輕人赴美深造，為大陸培養專業刑偵鑑識人才。

據香港文匯網，李昌鈺1938年出生於江蘇如皋，1943年，隨母親遷往台灣，現為華裔美國人。李昌鈺於1998年擔任美國康乃狄克州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔官員，被譽為「當代福爾摩斯」、「物證鑑識大師」、「科學神探」。

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李昌鈺現為美國紐黑文大學終身教授兼副校長、美國康乃狄克州前警政廳長兼鑑識科學中心主任、李昌鈺鑑識科學研究中心創始人。

2010年3月，李昌鈺刑偵鑑識中心在洛杉磯成立。從那時起，在中國大陸展示其刑偵技術和鑑識科學領域學術成果，為大陸培養更多刑偵鑑識專業人才成為李昌鈺的心願。

2016年11月，李昌鈺刑偵科學博物館在江蘇如皋開館，他將自己畢生刑偵鑑識科學成果放在家鄉如皋集中展示，並以李昌鈺刑偵科學博物館為平台，建立刑偵鑑識科學研究會，定期組織刑偵鑑識科學的研討與合作交流，培養中國大陸專業刑偵鑑識人才。

李昌鈺在致辭中表示，「我在美國、在台灣都有基金會，在內地成立基金會的想法由來以久。這個基金會將資助確實對刑偵鑑識科學有興趣的年輕孩子提供獎學金。」

李昌鈺夫人蔣霞萍是嘉迪集團董事長、江蘇女作家，她表示，李昌鈺在台灣的基金會把有志於學習刑偵鑑識科學的青年送去美國培訓，學成之後服務社會。

蔣霞萍表示，「我們特別希望在中國設立這樣的基金會，希望帶動朋友和實業家，共同盡力，送更多德才兼備的大陸青年去美國學習，為國家效力。」她說，也計畫以基金會為載體做更多的事，比如救災。