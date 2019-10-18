大陸物流配送 無人機來了

2019-10-18 01:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在大陸互聯網經濟重鎮杭州的未來科技城內，一架無人機裝載著4杯剛做好的咖啡迅速升空，飛向3公里外的投遞目的地，這是大陸城市無人機配送的一個試驗場景。隨著大陸民航局頒發首張城市無人機物流試運行「牌照」，不遠的將來，城市場景下的外賣「空降」將成為現實，大陸城市物流配送即將進入「空降」時代。

新華社報導，大陸民航局日前頒發了城市場景下的特定類無人機物流試運行「牌照」，杭州迅蟻網絡科技有限公司旗下子公司送吧物流科技有限公司獲批「特定類無人機試運行批准函」和「無人機物流配送經營許可」。

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據悉，這是「特定類無人機試運行管理規程（暫行）」和經營許可「放管服」新政發布以來，中國大陸首個完成運行風險評估和驗證工作的特定類無人機試運行項目。

迅蟻公司首席運營官趙亮表示，為保證無人機飛行的安全性，該公司90%以上的航線都規劃在城市的江河上空，並且能夠針對複雜天氣情況採取不同的預案，如果遇到極端天氣，無人機會減速飛行並尋求安全備降。

獲頒運行許可前，迅蟻公司已在杭州城區的試驗區域內和湖州安吉等山區，累計完成2萬多架次的物流運行場景測試飛行。