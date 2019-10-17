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大陸近3年 處理近2,000家國有「僵屍企業」

2019-10-17 21:57聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

大陸中央企業的經營情況備受業界關注，負責監督管理的大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗表示，今年前三季度，央企的收入、投資與研發均呈有穩定增長態勢。央企有信心完成年初制訂的目標。另，近三年也已處理近2,000戶的僵屍企業。

大陸國務院新聞辦17日舉行央企前三季度經濟運行情況，彭華崗說，今年前三季度央企累計實現營業收入22.1兆元人民幣，較去年同期成長5.3%，累計實現淨利潤1兆500多億元，增長7.4%，呈向好趨勢。

二是有效投資穩步增長。前三季度央企完成固定資產投資1.6兆元，增長6.8%，今年以來一直保持6%以上的增速。

三是研發投入快速增長。前三季度央企研發投入增長25%，是近幾年來少有的，特別是電網、電信行業研發有快速的增長。

四是資產負債率穩中有降。9月末央企平均資產負債率為65.7%，較上月末下降0.1個百分點，和去年同期相比下降0.2個百分點，整體償債能力保持穩定。

另在，全國國有企業形勢也不錯。前三季度，全國國資系統監管的企業營業收入41.8兆元，增長7.4%，實現淨利潤2兆元，增長8.9%。

在央企「走出去」部分，到2018年底，中央企業境外單位是1萬1,028戶，分布在185個國家和地區，境外資產總額7.6兆元人民幣，全年營業收入是5.4兆元，利潤是1,318億元。

彭華崗說，國資委近三年來已處理近2,000戶僵屍企業，以破產、關閉等方式解決長期虧損與生產產能較落後的企業，處置率超過95%，接近完成。處置這些「僵屍企業」有的是通過司法程式破產、關停；有的是通過兼併重組；還有一些是通過混合所有制改革，引進各類戰略投資者重組整合，使這些企業脫困得到更好的發展。

在國有企業改革方面，彭華崗說，到去年底混合所有制改革的戶數占比超過70%，和2012年相比提高了20個百分點。其次是，剝離企業辦社會職能（國企不再自辦如消防機構、學校等）。國企退休的員工不再由企業承擔，交給社會機構管理。企業本身全面實行幹部的「競聘制」、「崗薪制」、員工實施任期制和末位淘汰制等。再如央企總部的精簡化，優化組織體系，建立以市場為導向的運行機制，使企業對市場反應更加靈敏。

大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗表示，今年前三季度大陸中央企業淨利潤...
大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗表示，今年前三季度大陸中央企業淨利潤較去年同期增長7.4%，效益增速較前八個月加快，呈向好態勢。（中新社）
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