大陸央企分布境外185個國家地區 獲利率2.4%
2019-10-17 16:42
聯合報 特派記者陳言喬
／北京即時報導
隨著全球化與「一帶一路」倡議的推動，大陸中央企業近年也配合相關政策「走出去」。大陸國資委稱，到2018年底，中央企業境外單位是11028戶，分佈在185個國家和地區，境外資產總額7.6萬億元人民幣，全年營業收入是5.4萬億元，利潤是1318.9億元。
依換算，大陸央企的海外投資的獲利率為2.4%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗說，大陸中央企業「走出去」逐步從資源開發、基礎設施建設拓展到更多元的產業合作，各類創新投資方式也不斷豐富。央企「走出去」在自身發展的同時也帶動了當地經濟的發展，促進了當地的社會就業。
他說，「走出去」必然會面臨著和其他企業或者各個國家的企業，或者國際跨國公司的合作和競爭，目前這種競爭大都是良性的，不僅提高了中國企業的國際化水準，也激發了當地經濟的活力，促進了當地企業整體水準的提升。
彭華崗稱，央企「走出去」的時間還不長，和國際大型跨國公司來比，國際化經營和世界一流跨國公司比還有差距，需要進一步提高。央企要學習國際規則，尊重國際規則，運用國際規則，提升跨國管理能力和人才培養水準，積極履行社會責任，主動融入當地社會，促進當地就業，提高安全意識和風險防範能力，央企才能立足當地經濟社會，「走得更遠、更深、更實」。
留言