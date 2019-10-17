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大陸國資委：三年來已處理近2000戶僵屍企業

2019-10-17 16:28聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

大陸國資委17日透露，近三年來已處理近2,000戶的僵屍企業，以破產、關閉等方式解決長期處虧損狀態的企業。

大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗，17日下午在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上表示，國資委曾制訂處置「僵屍企業」三年工作計畫，梳理出約2,000戶「僵屍企業」和特困企業。

「僵屍企業」主要是一些長期處於虧損狀態，生產產能較為落後的企業，到目前為止，處置率已經超過95%，接近完成。

處置這些「僵屍企業」有的是通過司法程式破產、關停，有的是通過兼併重組，發揮一些優勢企業的作用，還有一些是通過混合所有制改革，引進各類戰略投資者等方式，加強管理、重組整合，使這些企業脫困得到更好的發展。

至於處置「僵屍企業」後的職工怎麼安置，一是按照勞動合同法，職工轉職以後給予必要的補償；二是有企業以提前退休的方式，在正式退休之前保證他必要的費用，到退休的時候按照退休來辦理；三是企業對職工加強培訓，讓他轉到其他企業和其他職位。職工基本沒有出現群體性上訪事件。

他指出，除推進「處僵治困」三年計畫完成，也在梳理目前中央企業中的一些虧損企業，把一些經營不太好或者虧損的企業，採取綜合方式儘快讓企業能正常的、可持續的經營。

大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗。特派記者陳言喬／攝影
大陸國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗。特派記者陳言喬／攝影
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