滬指三連跌 微跌1點
2019-10-17 15:54
聯合報 記者賴錦宏
／即時報導
中國大陸股市今天個別發展，上證指數收市微跌1點，連續第3日偏軟。兩市成交合計縮減近15%至3612億元（人民幣‧下同）。
上證指數今早高開1點，全日在窄幅水平上落，收市報2977點，跌1點或0.05%，最多跌9點或0.31%，低見2969點；最多升8點或0.27%，高見2986點，成交1360.51億元。
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深成指反覆靠穩，全日收市報9645點，升3點或0.03%，最高見9670點，升28點或0.3%；低見9617點，跌25點或0.26%，成交2251.58億元。
滬深300指數報3925點，升2點或0.06%；創業板指數報1658點，升1點或0.11%。
各板塊普遍走弱，半新股挫逾1%；鋼鐵、水泥、房地產、電力、煤炭、化工、金融股偏軟；石油、有色金屬股則靠穩。
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