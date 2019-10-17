華為首次發債22日啟動 將發行131.5億三年期中票
2019-10-17 15:09
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
全球最大電信網路設備商華為的母公司-華為投資控股17日公告，將於下周二（22日）起在銀行間債市簿記建檔發行人民幣30億元（約新台幣131.5億元）中期票據，期限三年，這也是華為首次在境內發行公募債券。
路透報導，刊登在上海清算所網站的公告顯示，華為中票註冊金額達人民幣200億元，本次發行的為2019年第一期，募集資金將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金，主承銷商及簿記管理人均為工商銀行。
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本期中票簿記建檔日為10月22日-23日，繳款日和起息日同為10月24日，10月25日起上市。
華為9月在提交給監管機構的文件中表示，計畫發行兩批人民幣30億元的中期票據，每批票據期限為三年。
華為投資控股有限公司成立於2003年3月，2018年12月註冊資本增加至人民幣222.37億元，華為投資控股工會委員會持股98.99%，任正非持股1.01%。
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