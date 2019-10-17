東南亞行動支付兼併洗牌 螞蟻金服欲和Grab合併
2019-10-17 14:54
聯合報 記者林宸誼
╱即時報導
在大陸、印度之後，東南亞成為另外一個崛起的行動網路市場，該地區的支付行業出現了兼併重組等洗牌舉動，其中阿里巴巴集團旗下螞蟻金服，計畫和東南亞網約車巨頭Grab合併行動支付業務。
騰訊科技報導，消息人士表示，軟銀集團支持的Grab公司正在進行談判，計畫將旗下的行動支付公司OVO和螞蟻金服旗下的Dana進行合併，這兩個支付工具在印尼市場處於領先地位。
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消息人士指出，合併計畫的目的是和印尼Go-Jek公司爭奪霸主地位。
在越南，行動支付工具Vimo與支付處理公司mPOS合併，並於6月更名為NextPay，並啟動了一輪3000萬美元的融資和一項雄心勃勃的業務增長計畫。
NextPay公司首席執行官Nguyen Huu Tuat表示，預計將在越南全國展開業務，並在2023年之前贏得50%的市占，目前有6萬家商戶提供30萬個行動支付點，這位高管也表示，讓消費者改變支付習慣是一項挑戰。
東南亞至少有150個行動支付工具牌照持有者，包括網約車巨頭Grab、Go-Jek、騰訊控股、阿里巴巴旗下的螞蟻金服、新加坡電信、亞航和數十家金融技術公司在內的公司正在爭奪市場主導地位。
然而不是所有的人都能倖存下來，諮詢公司Oliver Wyman表示，東南亞地區擁擠的行動支付行業已經開始萎縮，預計每個國家市場只能支持兩個大規模行動支付工具。
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