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18名大陸交易員資產被美凍結 涉操縱國際市場

2019-10-17 13:38聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國證券交易委員會（SEC）16日表示，已凍結18名大陸交易員的資產，他們主要涉嫌操縱國際市場，數年來非法獲利超過3,100萬美元。

路透報導，SEC指出，這些交易員操縱逾3,000檔美國上市證券，時間至少有六年；他們提交偽造文件，以其他人名義開設新帳戶，然後利用多個帳戶人為地產生高低價，進行買賣以牟利。

SEC表示，相信這種操作還在持續進行，它使交易量很少的證券看起來在市場上很火爆。

SEC市場濫用監管部門主管Joseph G. Sansone在聲明中指出，被告從事廣泛的操縱活動，不遺餘力地逃避偵查，把交易放在幾家不同經紀公司開設的100多個不同帳戶，並提交偽造檔，以其他人名義開設新帳戶。

在其中一個案例中，名為王曉松（音譯）和隋順（音譯）的交易員，涉嫌在2018年7月的兩日內為Soul Entertainment Inc買賣6,000股康乃狄克州電視和在線節目製作公司Chicken Soup的股份，賺取約6,233美元非法利潤。

SEC還公布了幾宗類似的其他證券價格操縱計劃的細節，其中包括消費者產品公司Helen of Troy Ltd和Ultragenyx Pharmaceutical Inc，以及黃金投資公司Global X Gold Explorers ETF

目前已有兩名交易員被提起刑事指控。

SEC指出，被告在知情或無意中不知情的情況下，參與了證券欺詐計劃，並表示這些交易員多次收到經紀商對他們的操縱性交易，發出警告。

美國紐約證券交易所。圖/新華社
美國紐約證券交易所。圖/新華社
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