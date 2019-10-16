預計今年大陸汽車出口將下滑5%，對美國出口大幅減少
2019-10-16 22:36
聯合報 記者李仲維
/即時報導
中國汽車工業協會預測，今年大陸汽車出口將下滑約5%，對美國出口大幅減少。
第一財經報導，9月大陸汽車出口9萬輛，年增6.3%。其中，乘用車出口6.6萬輛，年增13.2%，前三季汽車出口年減8.1%，為74.8萬輛。
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中國汽車工業協會秘書長助理許海東表示，9月汽車出口增長主要是乘用車出口方面表現較好，這主要與長城、吉利、上汽等車企在海外市場的表現有關，它們拉動了整體增長。
許海東指出，今年出口行情不好，主要受伊朗、美國出口業務影響，伊朗是大陸汽車業傳統的海外第一大市場，由於美國對伊制裁的原因，在今年基本沒有出口。此外，受貿易影響，美國市場也受到影響。
乘聯會秘書長崔東樹也表示，汽車出口不強原因之一，在於對美國出口大幅減少，這主要表現在美系車企上，通用、福特都是把大陸作為生產基地之一，其部分產品返銷全球。他指出，美國發布的政策導致這些企業出口受阻，從而只能靠其他出口市場來彌補，但其他市場又不像美國市場那樣規範。
中國汽車工業協會預測，今年汽車出口將下滑約5%。許海東表示，海外需求存在，車企產量正在逐步釋放，預計第4季汽車出口會增長。此外，商用車在海外市場的增長把整體汽車出口銷量拉升了一些，目前仍保持全年汽車出口下滑5%。
據國際汽車製造商協會統計，2018年全球汽車產量約為9,570萬輛，大陸汽車產量約為2,780萬輛，占全球比重的30%。但從出口來看，2018年大陸汽車整車出口額約157億美元，僅占全球汽車出口的1.6%，差距懸殊。
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