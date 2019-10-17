親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

各國北京攜手 推動永續發展

2019-10-17 02:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

首屆世界科技與發展論壇16日在京開幕。中國科協主席萬鋼表示，攜手深化國際交流合作，以科技創新推動可持續發展，是破解全球性問題的緊迫需要，也符合各國人民和全球科技界的新期待。

新華社指出，當前，新一輪科技革命、產業變革與各國經濟社會轉型和發展形成歷史交匯，大科學的跨界融合特徵更加突出，催生新知識新技術，推動產業升級發展的源動力不斷涌現，科技與經濟社會協同共生、融合發展。

但與此同時，世界也面臨著全球氣候變化、能源資源短缺、糧食和食品安全、網絡信息安全、生態環境汙染、重大自然災害、傳染性疾病和貧困等一系列風險挑戰。

中國科學院院長白春禮表示，「這些風險和挑戰，事關我們賴以生存的地球，事關人類的共同安危。應對這些高度複雜、充滿不確定性的重大風險和挑戰，沒有哪個國家能夠獨自承擔、獨立解決，需要各國形成更加緊密的合作機制，需要各國科技界的通力合作。」

首屆世界科技與發展論壇由中國科協、中國科學院、中國工程院聯合主辦，俄羅斯科學工程協會聯合會共同發起，旨在打造主場高端國際科技合作交流平台。

本次論壇以「科學．技術．發展」為主題，聚焦新時代科技革命、多元化文化背景下科技與文化、教育、經濟、社會深度融合，青年科學家與中小企業成長。來自18個國家和地區的400多位專家院士、諾貝爾獎獲得者、世界重要科技組織會士、大學校長、企業家等圍繞相關議題開展深入交流。

萬鋼指出，科技創新應成為可持續發展的根本動力，科技發展應遵循全球共同的價值準則，科技合作應成為文明交流互鑒的重要渠道。

諾貝爾獎俄羅斯
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

李克強下令 禁強制外企技轉

2019-10-17 00:48

深圳灣口岸 明年可望24小時通關

2019-10-17 02:18

重慶．台灣周 給台企同等待遇

2019-10-17 02:18

製造業高質量聚集發展 泛珠三角9省共推

2019-10-17 02:18

香港、智利倡建 避免雙重課稅協定

2019-10-17 02:18

大陸女首富 連3年都是楊惠妍

2019-10-17 02:18

浦東新區金融業 半年產值6900億台幣

2019-10-17 02:17

衝破憂患 打造自主供應鏈

2019-10-16 23:27

華為研發6G 喊中日合作

2019-10-16 23:27

8,050億 楊惠妍蟬聯女首富

2019-10-16 23:27

百度要員工節儉度日

2019-10-16 23:27

張簡珍將掌上海台協

2019-10-16 23:27

陸嚴禁強制外商轉讓技術

2019-10-16 23:27

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20

大陸9月對外直接投資人民幣620.1億元 年增14.2％

2019-10-16 21:39

李克強：不得強制或變相強制外國投資者和外商轉讓技術

2019-10-16 21:06

聯合數位文創助文策院領台灣原創品牌參展上海IP授權展

2019-10-16 20:52

中國胡潤女首富身價8050億 黑馬是77歲補教大亨

2019-10-16 19:14

兩岸通婚退潮 國台辦：蔡政府應取消歧視陸配政策

2019-10-16 12:20

馬曉光：「芒果乾」流淌綠色血液 是一杯「鴆毒酒」

2019-10-16 12:15

蔡連任ECFA將中止？國台辦：不答假設性問題

2019-10-16 10:43

京台鄉村論壇 聚焦養蜂產業擴展

2019-10-16 00:21

上海台協會長 張簡珍可望接棒

2019-10-16 00:21

進博會國家展 網上預約參觀

2019-10-16 00:19

陸對外直接投資 躍全球第一梯隊

2019-10-16 00:14

廣交會開幕 逾120國洽談採購

2019-10-16 00:13

陸擴大開放外資銀行業務

2019-10-15 23:34

陸9月CPI漲逾3％ 六年首見

2019-10-15 23:34

陸M2餘額增8.4％ 高於預期

2019-10-15 22:55

倫敦交易所推出環球板 可交易阿里巴巴、百度等中概股

2019-10-15 21:53

外商銀行吸收定期存款門檻 從人民幣100萬元降至50萬元

2019-10-15 20:39

李克強直指中國經濟五大挑戰 下滑壓力加大居首

2019-10-15 20:09

陸房市不景氣？上萬套特價房將登今年「雙11」拍賣

2019-10-15 19:06

中國經濟吹逆風 專家：貿易戰明年影響更甚今年

2019-10-15 17:11

明年大選暨春節班機航班及票價 大陸東航公布了

2019-10-15 16:53

切斷沉迷 直播平台設「青少年模式」關閉充值打賞

2019-10-15 16:48

憂通脹 滬指低收16點止五連升

2019-10-15 16:47

逾4兆元被偷搬到海外！中國「隱形資金」大出逃，下一個危機是？

2019-10-15 15:57

阿里巴巴：今年天貓「雙11」可買房產

2019-10-15 15:39
看更多

熱門文章

港民陣召集人岑子杰再遇襲！倒臥馬路半身染血傷勢嚴重

2019-10-16 20:25

美眾議院通過 香港人權與民主法案

2019-10-16 06:00

白皙皮膚、深邃五官…女大生仙照爆紅 經紀公司排隊等簽約

2019-10-16 14:23

台青年遊陸「舉國旗拍照」 被警上課寫悔過書扣留5小時

2019-10-16 17:25

正妹澡堂自拍！2裸女無辜當背景 她拒刪：拍得不清楚

2019-10-16 20:20

要求美國總統制裁侵權人士 眾院通過香港法案

2019-10-16 05:38

美國會通過「香港人權與民主法案」 陸強烈憤慨

2019-10-16 09:03

韓稱現未有統一、獨立條件 陸：兩岸同屬一中事實未變

2019-10-16 11:57

民陣召集人岑子杰遇襲 民陣譴責製造寒蟬效應

2019-10-16 21:51

NBA土耳其球星坎特揭慘痛經驗 不齒詹皇言論

2019-10-16 09:46

陸客來台撕挺港海報 陸：港違法暴力活動激起憤慨

2019-10-16 12:37

影／詹皇批莫雷「挺港」無知 美媒推紅衛兵T恤諷刺

2019-10-16 13:32

兩岸通婚退潮 國台辦：蔡政府應取消歧視陸配政策

2019-10-16 12:20

北京婦來台領回1040萬詐款 感謝台灣「山水好人更好」

2019-10-16 13:16

「沒享受過年輕肉體」 高校狼師藉逗貓 上門姦女學生

2019-10-16 12:53

美國會通過涉港法案 陸外交部：將採有力措施反擊

2019-10-16 17:14

李孟居、蔡金樹遭陸居留 陸：兩人各項權利依法得保障

2019-10-16 15:37

蔡連任ECFA將中止？國台辦：不答假設性問題

2019-10-16 10:43

亞錦賽球迷號召穿黑衣挺香港 警：尊重、不主動介入

2019-10-16 14:34

中國胡潤女首富身價8050億 黑馬是77歲補教大亨

2019-10-16 19:14

華為：65份5G商業合約中 半數是歐洲客戶

2019-10-16 12:02

「光復香港時代革命」將失選舉資格？林鄭：無法代答

2019-10-16 18:25

影／美眾院一致通過挺港法案 陸嗆堅決反制

2019-10-16 12:34

林鄭月娥施政報告二度被打斷 立法會主席宣布休會

2019-10-16 11:52

國台辦：民進黨限制金馬發展不得人心

2019-10-16 11:54

馬曉光：「芒果乾」流淌綠色血液 是一杯「鴆毒酒」

2019-10-16 12:15

陸駐港公署回應美眾議院：美打香港牌不會得逞

2019-10-16 09:18

美國會通過香港法案 港府：外國議會不應干涉香港事務

2019-10-16 09:57

清大連儂牆遭撕毀 學生會長今出庭捍衛言論自由

2019-10-16 14:10

中共港澳辦：沒有美國干預 香港會更繁榮穩定

2019-10-16 09:43

北京太廟建成600年 展出36鋼鐵武士

2019-10-16 10:38

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20

林鄭臉書換大頭照 預告明晚與港民對話交流

2019-10-16 16:00

新聞自由備受考驗 香港記者現身說法

2019-10-16 16:56

李克強：不得強制或變相強制外國投資者和外商轉讓技術

2019-10-16 21:06

林鄭發表施政報告泛民高呼口號 不到一分鐘會議暫停

2019-10-16 11:25

重慶大學博物館被指展出大量「贗品」 重慶文物局：介入調查

2019-10-16 11:28

女大生溺亡疑雲 死前3小時視頻曝光 警立案

2019-10-16 12:51

林鄭施政報告改影像直播 稱對港獨行為不容忍

2019-10-16 13:26

美眾院通過香港法案 陸怒批：打香港牌不會得逞

2019-10-16 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top