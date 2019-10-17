各國北京攜手 推動永續發展

2019-10-17 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



首屆世界科技與發展論壇16日在京開幕。中國科協主席萬鋼表示，攜手深化國際交流合作，以科技創新推動可持續發展，是破解全球性問題的緊迫需要，也符合各國人民和全球科技界的新期待。

新華社指出，當前，新一輪科技革命、產業變革與各國經濟社會轉型和發展形成歷史交匯，大科學的跨界融合特徵更加突出，催生新知識新技術，推動產業升級發展的源動力不斷涌現，科技與經濟社會協同共生、融合發展。

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但與此同時，世界也面臨著全球氣候變化、能源資源短缺、糧食和食品安全、網絡信息安全、生態環境汙染、重大自然災害、傳染性疾病和貧困等一系列風險挑戰。

中國科學院院長白春禮表示，「這些風險和挑戰，事關我們賴以生存的地球，事關人類的共同安危。應對這些高度複雜、充滿不確定性的重大風險和挑戰，沒有哪個國家能夠獨自承擔、獨立解決，需要各國形成更加緊密的合作機制，需要各國科技界的通力合作。」

首屆世界科技與發展論壇由中國科協、中國科學院、中國工程院聯合主辦，俄羅斯科學工程協會聯合會共同發起，旨在打造主場高端國際科技合作交流平台。

本次論壇以「科學．技術．發展」為主題，聚焦新時代科技革命、多元化文化背景下科技與文化、教育、經濟、社會深度融合，青年科學家與中小企業成長。來自18個國家和地區的400多位專家院士、諾貝爾獎獲得者、世界重要科技組織會士、大學校長、企業家等圍繞相關議題開展深入交流。

萬鋼指出，科技創新應成為可持續發展的根本動力，科技發展應遵循全球共同的價值準則，科技合作應成為文明交流互鑒的重要渠道。