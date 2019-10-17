浦東新區金融業 半年產值6900億台幣

2019-10-17 02:17 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浦東新區已經已撐起上海金融業的「半壁江山」，上海市浦東新區科技和經濟委員會主任唐石青16日表示，2019年上半年，浦東實現金融業增加值達人民幣1,607.67億元（約新台幣6900億元），佔新區GDP的30.8%，佔上海全市金融業增加值的50.1%。

中新社指出，隨著建設上海國際金融中心核心承載區的步伐，浦東已形成了完善的金融市場和金融機構體系。浦東目前已經集聚了13家金融要素市場和基礎設施，主要金融市場排名居世界前列。金融機構集聚水平持續提升。

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數據顯示，截至2019年9月，浦東共有銀證保持牌類金融機構1,069家，約佔上海全市的三分之二，交銀理財等重要機構先後進駐浦東。58家國際資產管理機構在浦東設立了80家外商獨資資產管理公司。

報導稱，浦東不僅形成了金融業開放創新的領先優勢，亦形成了金融服務實體經濟發展的良好局面。一方面，浦東優化上市服務鏈，促進新區企業上市掛牌。據統計，浦東累計擁有111家大陸國內上市企業、53家境外上市企業、152家新三板掛牌企業、177家上海股交中心掛牌企業。

唐石青表示，自科創板今年中開市以來，浦東已申報科創板企業共12家，其中已上市六家，佔上海全市的75%。

另一方面，為服務長三角區域一體化發展和科創板註册制改革，浦東新區政府也與上海證券交易所共同發起設立長三角資本市場服務基地，協助長三角科創企業順利在科創板掛牌上市。