大陸女首富 連3年都是楊惠妍

2019-10-17 02:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /綜合報導



碧桂園集團聯席主席楊惠妍。 取自新浪網 分享 facebook 胡潤研究院昨（16）日發布「2019胡潤女企業家榜」，大陸地產商碧桂園集團聯席主席、現年38歲的楊惠妍，以人民幣1,750億元（約新台幣7,542億元），連續第三年蟬聯中國女首富。

楊惠妍是碧桂園楊國強的第二女兒，過去一年，楊惠妍的財富又增長人民幣250億。排名第二的是55歲的龍湖地產創辦人吳亞軍，身價達人民幣850億元（約新台幣3,825億元）。翰森製藥董事長鍾慧娟則以人民幣840億元的資產，排名第三。

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前50名的大陸女企業家平均財富比去年增加25%至人民幣269億元，是十年前的4倍，總財富人民幣1.3兆元。胡潤百富董事長兼首席調研員胡潤表示，前50名女企業家的平均財富，僅約前50名男企業家的三成。

值得注意的是，前7名都從事房地產或醫藥行業。全球最成功的女企業家當中，前10名中僅有3人不是大陸籍，前4名都是大陸人。

今年身家縮水最多的是百度的馬東敏，縮水人民幣115億元，李彥宏、馬東敏夫婦也是今年胡潤百富榜上財富縮水最多的，一共縮水人民幣500億元（逾台幣2100億元）；其次是藍思科技的周群飛，縮水75億元，比她兩年前最高峰時的700億元縮水390億元。

胡潤表示，中美貿易摩擦升級，手機行業持續受到影響，是周群飛財富連續兩年下降的主要原因。

榜單中的大黑馬，是公職類考試培訓機構中公教育，77歲的魯忠芳首次上榜便以人民幣415億元進入前十名。食品行業表現優異，海底撈兩位女性聯合創辦人舒萍和李海燕，財富都翻倍至人民幣285億元；海天味業程雪財富上漲68%至320億元。

前50名上榜女企業家中，白手起家的有36人，占比67%。例如龍湖的吳亞軍、富華的陳麗華、藍思科技的周群飛和玖龍紙業的張茵等，或是與丈夫共同創業，如翰森製藥的鐘慧娟、恒力的范紅衛、海底撈的舒萍和李海燕等。

佛山超過上海和香港，成為大陸女企業家的第三大居住城市；北京仍是女企業家首選居住城市，其次是深圳。

馬雲上周第三次登上胡潤百富榜的大陸首富，15日晚間在富比世全球CEO大會上，他被授予富比世終身成就獎，他是首個來自互聯網科技領域的獲獎者。馬雲認為，未來數兆美元的全球貿易一定會實現網路化，小企業和年輕人可以全球買、全球賣。