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試管受孕夫卻外遇 單親媽養出資優女又天人永隔

李克強明確要求 不得強制外國投資者轉讓技術

2019-10-16 22:20聯合報 大陸新聞中心／即時報導

儘管外傳，大陸在上周中美談判中，拒絕討論強制技術轉移問題。不過，大陸國務院總理李克強16日在國務院常務會議上明確要求，不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業秘密。同時政府採購不得限定供應商所有制形式、投資者國別、產品或服務品牌等。　　

第13輪中美經貿高級別磋商10月10、11日在華盛頓舉行，香港《南華早報》曾引述消息人士指，中方代表拒絕討論強制技術轉移問題，並避開國家補貼議題，令美方不滿。

不過，根據《中國政府網》消息，李克強16日在北京主持召開國務院常務會議時指出，對外開放是中國基本國策。外資在中國經濟發展中發揮了獨特而重要的作用，推動高質量發展、推進現代化建設必須始終高度重視利用外資。　　

《中國政府網》稱，會議確定，要打造更有吸引力的營商環境，進一步做好利用外資工作，並具體提出四大要點：

一、擴大對外開放領域。清理取消未納入全國和自貿試驗區外商投資准入負面清單的限制措施。全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制，落實好新修改的外資銀行和外資保險公司管理條例。

同時優化汽車外資政策，保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇；修訂乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法，允許外資在華投資的整車企業間轉讓積分。　　

二、促進投資便利化。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍。支持外資企業自主選擇借用外債模式，鼓勵其資本金依法用於境內股權投資。對外資項目，合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准。　　

三、平等保護外商投資合法權益。不得強制或變相強制外國投資者和外資企業轉讓技術，依法保護商業秘密，完善電商平台專利侵權判定通知、移除規則。政府採購不得限定供應商所有制形式、投資者國別、產品或服務品牌等。　　

四、支持地方加大招商引資力度。對招商部門、團隊內非公務員崗位實行更加靈活的激勵措施，對出境招商活動、團組申請等予以支持。在中西部地區優先增設一批綜合保稅區。

大陸國務院總理李克強提出，將全面取消外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制...
大陸國務院總理李克強提出，將全面取消外資銀行、證券公司、基金管理公司業務範圍限制。圖為李克強10月11日在北京主持召開國家能源委員會會議。（中新社）
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