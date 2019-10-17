香港、智利倡建 避免雙重課稅協定
2019-10-17 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
香港特區政府新聞處周三發布，香港特區政府財政司司長陳茂波15日在智利聖地亞哥出席亞太區經濟合作組織（APEC）財政部長會議期間，與智利財政部長智利財政部長費利佩．拉臘會晤，雙方同意推動建立全面性避免雙重課稅協定，以加強香港與智利的經貿及投資活動。
陳茂波表示，面對環球經濟不明朗因素多，下行壓力大，亞太經合組織成員經濟體之間要加強經貿合作才能實現可持續的增長。他重申，香港會繼續全力維護自由開放的貿易和公平的競爭環境。
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陳茂波還提及香港在推動普及金融以及金融科技的最新發展，例如推出快速支付系統「轉數快」，提供平台全面接通不同銀行及儲值支付工具營運商，讓香港市民可隨時隨地進行跨銀行及儲值支付工具的即時資金轉帳。
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