製造業高質量聚集發展 泛珠三角9省共推
2019-10-17 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、海南、貴州、雲南等泛珠三角內地九省（區）的工業和信息化部門15日在昆明倡議，九省（區）將持續深化產融合作，促進省（區）間專業化分工和產業結構調整，形成優勢互補、分工合理、布局優化的區域經濟格局，共同推動製造業高質量聚集發展。
由雲南省工業和信息化廳承辦的第三屆泛珠三角區域先進製造業創新發展峰會暨第六次泛珠三角九省（區）工業和信息化合作聯席會議，15日在昆明召開。據新華社報導，會議審議通過並共同簽署了「深化產融合作 賦能製造業高質量聚集發展倡議書」。
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該倡議書提出，在泛珠三角九省（區）工業和信息化合作框架下，九省（區）共同將構建制造業高質量發展合作機制，持續深化產融合作；共同制定區域內制造業發展規劃銜接，建立起具有互補性、協同性、包容性的規劃實施體系。
泛珠三角內地九省（區）還將共同推進金融為實體經濟服務，探索金融服務實體經濟的新路徑、新模式，切實降低中小微企業融資門檻和融資成本；共同提升製造業企業服務水平，協調解決企業投資問題，更好地為區域內制造業企業服務。
此外，九省（區）也計劃共同打造製造業企業聚集園區，推進製造業轉型升級，延伸園區企業產業鏈；共同加強與港澳的多領域合作，在更廣領域和更深程度上參與國際經濟技術合作與競爭。
九省（區）同時共同加強制造業領域人才培養，完善經營管理人才、專業技術人才等人才體系的建設。
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