重慶．台灣周 給台企同等待遇
2019-10-17 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
第11屆「重慶．台灣周」16日開幕，為期一周的活動分為四大類19個分項，包括渝台融合發展交流會、2019海峽兩岸（重慶）青年文創交流發展研討會，農業、信息產業、中小企業等行業對接考察、庫區建設項目推介會，以及文化體育交流活動、基層交流活動等。 據中新社報導，重慶市長唐良智在開幕式上表示，重慶與台灣的交流合作由來已久。「重慶．台灣周」是兩岸重要的綜合性交流平台，是渝台交流合作的重要載體。重慶願以「重慶．台灣周」為載體，持續深化渝台合作，不斷完善惠台政策，對台灣同胞一視同仁，為台灣企業提供同等待遇，讓廣大台企台胞在重慶投資更安心、工作更順心、生活更舒心。
唐良智說，歡迎更多台企台胞選擇重慶、投資重慶、扎根重慶，共享發展機遇，共創美好未來。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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國務院台辦副主任裴金佳指出，重慶是大陸重要中心城市，區位優勢獨特，具有多重政策叠加優勢。
裴金佳也表示，重慶產業基礎良好，電子信息等戰略性新興製造業快速發展，正成為內陸國際交通樞紐和對外開放高地。歡迎廣大台胞台企利用「重慶．台灣周」，更加深入地了解重慶，率先分享重慶發展機遇，深化渝台交流合作。
自2009年首次舉辦以來，由大陸國務院台辦和重慶市人民政府共同主辦的前十屆「重慶．台灣周」活動共簽約經貿合作項目161個，簽約金額197.392億美元。
「重慶．台灣周」推動合作領域涉及電子信息產業、IT配套產業、汽摩零部件、金屬冶煉、製造業、現代農業、商業、金融、服務業、基礎設施建設等。
今年的「重慶．台灣周」預計將有來自台灣的400多名台商、台胞將在重慶考察、交流，尋找發展機遇，推動渝台經濟文化交流合作。
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