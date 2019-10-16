大陸9月對外直接投資人民幣620.1億元 年增14.2％

2019-10-16 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸商務部昨（16）日公告，9月大陸對外直接投資人民幣620.1億元，年增14.2%。1至9月，大陸對外非金融類直接投資，累計投資人民幣5,551.1億元，年增3.8%。

今年前九月，大陸辦理新設和併購類對外投資企業3,939家，中方協議投資額759.3億美元。同時，對外承包工程營業額人民幣6,998億元，年降2.8%，新簽合約額人民幣1兆元，與去年持平；9月在外各類勞務員101萬人，年增1.4萬人。

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大陸商務部公告，前九月大陸對外投資合作保持穩定發展，主要呈現五大特點，一是對「一帶一路」沿線國家投資合作積極。前九月陸企對「一帶一路」沿線的56個國家新增投資，合計100.4億美元，占同期總額的12.4%。

二是對外投資結構持續優化，非理性投資得到有效遏制。前九月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業等領域，占33%、17.5%、10.5%。其中流向製造業、批發和零售業的對外投資分別年增3.2%和12.4%。房地產業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

三是跨境併購健康發展。前九月，陸企共完成跨境併購項目247起，分布在芬蘭、德國等50個國家和地區，涉及製造業、信息傳輸軟體和信息技術服務業等16個行業大類，實際交易總額281.1億美元。

四是對外承包工程向高質量發展邁進，實現互利共贏。前九月，對外承包工程新簽合約額在5,000萬美元以上的項目528個，比去年同期增加11個，占新簽合約總額的83.4%。