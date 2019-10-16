聯合數位文創助文策院領台灣原創品牌參展上海IP授權展

2019-10-16 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／上海即時報導



中國（上海）國際品牌授權展16日開幕，這是大陸最大、亞洲首屈一指的專業授權展，今年成立的文策院首度帶領10大台灣原創IP、15家品牌進軍大陸，以「Fresh Taiwan台灣原創館」展現台灣文創軟實力。

同時，外貿協會集結高知名度、獲國際授權的10家台灣文創業者，以「台灣文創授權館」，搶進大陸市場龐大的IP授權衍生商機。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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台灣IP文創產業今年大陣仗、亮點多，驚豔中國國際授權展。大陸已是IP授權文創衍生商機的全球第5大市場，僅次美國、英國、德國、和日本；不過，市場來勢洶洶，以2018年全球統計IP文創衍生產值達2830億美元，年成長3.2%來看，大陸IP文創衍生產值的年成長高達6.8%，遠高逾全球增長水平。

「Fresh Taiwan台灣原創館」是由文策院主辦、聯合數位文創承辦，強調台灣本色的原創力，參展的IP廠商包括以自創兒歌香蕉歌創下2100萬點閱量的香蕉人胖胖蕉；主打潮玩、親子教育的愛米莎和夢想方塊動物園；打造華人漫威英雄腳色的小八將等。

深耕台灣文創30年，引進哆啦A夢、蠟筆小新等IP授權衍生品到大陸的賴皇玉表示，台灣的IP原創性源源不絕，從最早的幾米、朱德庸，如今更見新銳IP文創在大陸大放異彩。

而外貿協會打造的「台灣文創授權館」，參展的台灣業者個個獨領風騷，包括統一超商的OPEN將；品牌邁入20年，在亞洲擁有五百多萬粉絲的黃阿瑪的日常；台灣首創移展式親子樂園8咘的搞怪樂園，也移師到上海參展。