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兩岸通婚退潮 國台辦：蔡政府應取消歧視陸配政策

2019-10-16 12:20聯合報 記者呂佳蓉／即時報導

大陸環球網記者上午在國台辦記者會提問，據台媒報導，台內政部門統計稱，兩岸通婚數2018年創下有統計以來的最少記錄，15年來兩岸通婚數銳減8成，出現大退潮趨勢，請問發言人有何評論？

大陸國台辦發言人馬曉光回應說，在台灣生活的大陸配偶，在身份取得、工作權益、學歷採認等諸多方面一直受到不合理的對待，給十幾萬兩岸婚姻家庭造成了傷害。

他強調，民進黨當局應當正視兩岸婚姻家庭的合理訴求，盡快取消針對大陸配偶的歧視性、排斥性政策。

數百名陸配日前在立法院群賢樓外抗議，高喊「要平等、返歧視、身分證六改四」等口號。...
數百名陸配日前在立法院群賢樓外抗議，高喊「要平等、返歧視、身分證六改四」等口號。聯合報系資料照
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