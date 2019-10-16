兩岸通婚退潮 國台辦：蔡政府應取消歧視陸配政策

2019-10-16 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ／即時報導



大陸環球網記者上午在國台辦記者會提問，據台媒報導，台內政部門統計稱，兩岸通婚數2018年創下有統計以來的最少記錄，15年來兩岸通婚數銳減8成，出現大退潮趨勢，請問發言人有何評論？

大陸國台辦發言人馬曉光回應說，在台灣生活的大陸配偶，在身份取得、工作權益、學歷採認等諸多方面一直受到不合理的對待，給十幾萬兩岸婚姻家庭造成了傷害。