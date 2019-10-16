馬曉光：「芒果乾」流淌綠色血液 是一杯「鴆毒酒」

2019-10-16 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



台灣選舉將至，「芒果乾」一詞在台灣政壇上廣被提及，藍綠雙方互指責是對方炒作這一話題，大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，「芒果乾」流淌著綠色的血液，是一杯「鴆毒酒」，並指是民進黨蓄意炒作話題。

馬曉光表示，民進黨與其政府製造這樣的氛圍，旨在煽動兩岸對抗，製造兩岸敵意，進行選舉動員、撈取選舉利益。對於這種欺騙伎倆，希望台灣同胞，特別是年輕人不要上當，更不要隨之起舞。

至於被問及蔡英文總統在雙十國慶上的談話，馬曉光表示，該談話充斥對抗和敵對意識，企圖借誣衊攻擊「一國兩制」來製造仇視大陸的氛圍，壓制台灣民眾盼發展經濟、改善民生、緩和兩岸關係的的主流民意，牟取選舉私利。

馬曉光指出，這篇講話顛倒黑白，把所有中華兒女追求和平統一、反對「台獨」、維護兩岸關係和平發展的努力說成是對台灣的所謂「威脅」，迎合西方勢力，把大陸的發展進步和實現中華民族偉大復興的進程說成是對區域穩定和平的所謂挑戰。

馬曉光稱，這再次暴露了民進黨政府製造兩岸對立衝突、破壞台海和平穩定、悖逆島內求安望治主流民意、與兩岸同胞共同利益和中華民族整體利益為敵的台獨本質。

而對於今年大陸「十一」長假，赴台陸客人數是近11年來的新低，馬曉光稱，這個原因眾所周知，民進黨政府不斷鼓噪台獨活動，不斷煽動對大陸敵意，惡化兩岸交流氣氛，傷害大陸同胞感情，不可能不影響大陸民眾赴台旅遊的意願。