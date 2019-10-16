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蔡連任ECFA將中止？國台辦：不答假設性問題

2019-10-16 10:43聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

兩岸經濟合作架構協議（ECFA）十年協商期間即將到期，如果明年蔡英文連任，大陸是否會中止ECFA？大陸國台辦發言人馬曉光回應表示，不回答假設性的問題。

大陸國台辦上午舉行例行記者會，有媒體問，日前台灣當局經濟部門稱，即使大陸解除ECFA，對台灣的外貿影響也就5％左右。請問發言人對此有何評論？

馬曉光表示，兩岸經濟合作框架協議，即ECFA的簽署，順應了兩岸經貿交流與合作的客觀需要，是兩岸經貿交流30多年來互補互利、融合發展的必然結果。自ECFA簽署以來，在貨物貿易早期收穫、服務貿易早期收穫、投資保護與促進、產業合作、海關合作、中小企業合作等方面都取得了積極進展，為兩岸同胞帶來了實實在在的好處。

他說，以ECFA早期收穫為例，截止2019年6月底，在貨物貿易領域，大陸對台累計減免關稅約375.3億元人民幣，遠超大陸對台出口享受的減免關稅。在服務貿易領域，台灣共有56家金融企業和1158家非金融企業利用早期收穫優惠政策在大陸提供服務，41部台灣電影被核准引進大陸。

馬曉光說，ECFA後續協議，服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中斷，這個原因大家都是十分清楚的，責任在哪裡大家也是心知肚明的。ECFA及其早收專案的實施，對台灣經濟發展的作用如何，對台灣業界影響有多深，對民眾福社祉的增進有多大，相信大家都有公論。ECFA得來不益，民進黨當局為了撈取選舉利益，歪曲事實，刻意貶低抹黑ECFA的作用，再次暴露了他們無視並肆意損害台灣民眾福祉的政治本質。

媒體再追問，ECFA十年協商期間即將到期，如果明年蔡英文連任，大陸是否會中止ECFA？馬曉光表示，「請記者仔細看一下上述已說明的內容，對於還沒有發生的事情…我們不回答假設性的問題」。

大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者陳言喬／攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。特派記者陳言喬／攝影
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ECFA馬曉光
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