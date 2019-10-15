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陸M2餘額增8.4％ 高於預期

2019-10-15 22:55聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國人民銀行15日公布，9月廣義貨幣（M2）餘額人民幣195.23兆元，年增8.4%；新增貸款人民幣1.69兆元，數據均高於預期。分析稱，因大陸9月全面降準，後續貨幣供應量增速有望反彈。

人行數據顯示，9月M2餘額人民幣195.23兆元，年增8.4%，比8月和去年同期，分別增0.2個和0.1個百分點；狹義貨幣（M1）餘額人民幣55.71兆元，年增3.4%，增速與8月持平，比去年同期低0.6個百分點；流通中貨幣（M0）餘額人民幣7.41兆元，年增4%。前三季淨投放現金人民幣921億元。

同時，9月人民幣貸款增加1.69兆元，年增人民幣3,069億元；社會融資規模增量為人民幣2.27兆元，分別比8月和去年同期多人民幣2,550億元和1,383億元。

界面新聞報導，先前15家機構對9月新增人民幣貸款的預估值為人民幣1.4兆元，對M2年增速估值為8.2%。人行昨日公布數據均優於預期。

分析師指出，由於商業銀行季底業務衝量，9月信貸往往季節性多增。考慮到近期基建投資增速加快，人行加強信貸結構引導等，企業新增中長期貸款有所改善。信貸高增帶動社融和M2增長，此外，9月全面降準0.5個百分點，有助於提升貨幣乘數，助力M2年增速回升。

交通銀行金融研究中心高級研究員陳冀則認為，雖然金融數據呈現積極信號，但未來仍需觀察。9月信貸規模超預期增長，但增速維持在12.5%附近。M2增速回升，然而M1增速仍維持在3.4%，表明近期人行一系列適度逆周期調節措施成效在金融數據層面顯現。社融增速較上月回升0.1個百分點至10.8%，信用端受實體經濟仍存的壓力，融資需求尚未出現明顯反彈。

中信證券認為，8、9月地方政府專項債發行量減少，對企業信貸壓力減輕，是企業中長期貸款邊際好轉的一個重要因素。但是，第4季穩增長壓力或使得地方債擴容，結合PPI通縮加劇的背景，企業中長期信貸需求仍然需要觀察。

M1指商業銀行活期存款，為狹義貨幣供應量。M2等於M1+定期存款與活期存款，為廣義貨幣供應量。當M2年增率上升，意味資金供應量增加，有利消費和股市，景氣上揚。而人行貨幣政策以M2為主要觀察及控制指標。

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