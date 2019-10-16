上海台協會長 張簡珍可望接棒

2019-10-16 00:21 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 戴瑞芬 ／上海報導



上海台協23日將舉行理事會進行新一屆會長選舉，預料現任上海台協常務副會長、競衡集團董事長張簡珍將接棒，成為上海市台灣同胞投資企業協會第十任、也是成立25年以來第一位女性會長。

上海的台資企業總數已逾1萬3000家，其中近百家在滬設立地區性總部、投資性總部和研發中心，台資在上海投資總額已逾400億美元。

上海台協現任會長李政宏原本任期是到2021年底，還有兩年，不過，李政宏在今年5月當選大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）新一屆總會長，因此上海台協的理事會會務在歷經半年調整穩定後，10月23日將召開理事會進行會長改選。

根據目前檯面上的選務名單，現任上海台協常務副會長、競衡集團董事長張簡珍是唯一人選，預估到23日前「不會有第二人競爭」，可望同額競選接任新會長。

根據議程，上海台協23日舉行理事會選舉，並將選舉結果通報會員大會，新會長張簡珍即在當天選舉後成為正式會長。上海台協預定11月1日將舉行會員代表大會，舉行新、舊會長交接和就職典禮，發布人事通告。

即將接下上海台協新會長的張簡珍，是競衡集團董事長，集團總部設在中國金融重心上海浦東陸家嘴，集團成員包含境外創投基金公司、與大陸境內的企業諮詢公司、國際貿易公司、房地產開發企業與能源化工產業。

競衡集團目前在上海投資的上海西郊假日酒店、西郊假日酒店式公寓總投資額達人民幣4億元，建成後委託洲際集團（Intercontinental Group）管理四星級假日酒店（Holiday Inn）及相鄰的酒店式公寓。

另外，正發展實業重心實業重心至煤化工開發專案，在貴州等省市布局，主力發展甲醇、二甲醚及聚丙烯等化工產品，目標是在大陸建設一個台灣煤化工園區。

張簡珍不讓鬚眉，上海台商肯定她在兩岸關係與台灣政界都有發揮的影響力。今年3月上海市台辦舉行台籍上海市三八紅旗手頒證，這是上海婦女界的主要榮譽稱號，上海市台辦主任李文輝頒發榮譽證書給張簡珍，對她在上海經濟發展和社會進步中做出的貢獻表示肯定。