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京台鄉村論壇 聚焦養蜂產業擴展

2019-10-16 00:21聯合報 特派記者陳言喬／北京報導

為了促進兩岸農村交流與經驗交換，昨天在北京密雲舉行2019京台美麗鄉村論壇，集中探討兩岸的養蜂產業，改善養蜂環境、打擊偽劣產品、增加養蜂人營收等。

北京已建成多個美麗鄉村，部分破舊基地住宅上則改建成的別墅。 特派記者陳言喬／攝影
北京已建成多個美麗鄉村，部分破舊基地住宅上則改建成的別墅。 特派記者陳言喬／攝影
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台灣農村建設較早，農民生產加工營銷也愈來愈規模化，並發展成旅遊產業。近年來不少北京的市區鎮村四級官員分赴台灣考察台灣的農村建設，雙方就農作物的生產，農民的營收和農村的型態等各種問題相互研討。

本屆京台美麗鄉村論壇主題是「蜜蜂．產業．生態」，共有來自台灣各縣市養蜂場、行銷單位等一百餘人與會。台灣養蜂協會理事長鄭金崑表示，兩岸的養蜂人都很辛苦，兩岸都面臨蜂蜜的假冒偽劣問題。在產業行銷部分，台灣的養蜂農戶多屬個體的弱勢，行銷力道不夠，影響收益。

北京密雲古北口鎮河西村有清代聚落。 特派記者陳言喬／攝影
北京密雲古北口鎮河西村有清代聚落。 特派記者陳言喬／攝影
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大陸農業農村部官員表示，養蜂產業也是大陸近年關注的農村產業，現在除重視第一產業外，也在一產基礎上，推進第二產業（深加工）、第三產業（旅遊服務業）的發展，讓一、二、三產業融合，營造良好環境，打造農村的休閒農業、康健農業和精品鄉村旅遊。

他表示，鄉村產業要發展，應爭取稅收、用地、金融貸款有更好的政策，讓農民可以朝休閒農業和鄉村旅遊方向開發，同時要把更多收益和就業崗位留給農村。只有把鄉村產業發展起來才能夠進一步振興農村。

鑫記偉業總經理黃俊明表示，兩岸農業的交流已經日臻成熟，他們成立「青農分會」鼓勵台灣青年到大陸施展抱負，近年已有不少具有更多農業知識的青年願意到大陸。大陸有廣大的土地，可以讓台青充分發揮。

北京尖岩村牆壁的壁畫亮眼。 特派記者陳言喬／攝影
北京尖岩村牆壁的壁畫亮眼。 特派記者陳言喬／攝影
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為改善農村環境、增加農民收入，北京自2014年開始推進美麗鄉村建設。目前，已完成71個試點村的改造。

根據美麗鄉村建設計畫要求，美麗鄉村建設重點圍繞「廁所革命」、垃圾汙水治理。不能夠再出現亂扔垃圾、汙水橫流、廁所髒臭等農村環境衛生問題；沒有違建住宅，棚戶房等。

根據規畫，到2020年，北京將基本完成所有二千多村莊美麗鄉村建設。形成面上輻射、接連成片的村莊綠化與庭院美化的優質住宅環境。

北京農民
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