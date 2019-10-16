陸對外直接投資 躍全球第一梯隊

2019-10-16 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



審計、稅務、交易和諮詢服務機構安永15日發布報告稱，2018年中國大陸對外直接投資流量全球排第二，僅次於日本；投資存量全球排第三，僅次於美國和荷蘭，中國大陸對外直接投資已經躋身全球第一梯隊。

不過報告同時指出，中國大陸對外直接投資存量占GDP的比重只有12.3%，與全球第二大經濟體的地位相比仍較低，不到世界平均水平（38.6%）的三分之一，與發達經濟體（50.7%）的差距更加明顯。

中新社報導，安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示：「經濟全球化大趨勢不會變，隨著中國資本實力增強，未來中長期中國海外投資仍有巨大的增長空間。中國企業應結合自身發展戰略和市場需求，主動謀求產業、供應鏈和投資布局的持續優化。」

報告分析，受外部環境因素影響，2019年上半年，中國企業海外併購總額和交易數量大幅下降，併購總額為200.4億美元，同比降六成；併購交易數量為257宗，同比減少近四成。中企海外併購前五大行業是TMT（科技、媒體和通信）、消費品、先進製造和運輸、房地產與酒店及建造、醫療健康和生命科學。

安永交易諮詢華中地區主管陳瑄認為，未來中企海外投資的主要趨勢包括：「走出去」和「引進來」形成良性循環，重塑中企的全球價值鏈角色；「一帶一路」倡議對中國大陸外向型經濟的貢獻將進一步增加；抓住數字經濟時代發展機遇，企業加速拓寬對外投資領域。此外，企業還需制定與其國際化發展匹配的人才戰略。 中企在對外投資時該如何應對當前持續波動的外部環境？安永中國海外投資業務部全球稅務主管呂晨稱，中企要做到內外兼顧，處變不驚，對內要不斷提高自身的創新能力和挖掘新的增長動力點，提升自身核心競爭優勢；對外則要正確認識和看待與發達國家在技術、管理等方面的差距，抓住機遇進行國際化布局，在全球產業鏈和價值鏈上繼續攀升。