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廣交會開幕 逾120國洽談採購

2019-10-16 00:13聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

被稱為中國大陸外貿風向標的第126屆廣交會15日開幕。來自大會現場的信息顯示，當前廣交會進口展的水平穩步提升，參展產品持續優化，助力境外企業和產品更有效進入中國大陸。

第126屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕，2.5萬餘家企業參展，...
第126屆中國進出口商品交易會（廣交會）15日在廣州開幕，2.5萬餘家企業參展，展出商品超過16萬種。圖為廣交會場館內人潮川流不息。 中新社
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據新華社報導，本屆廣交會展覽總面積為118.5萬平方公尺，是全球規模最大的貿易展會，按16大類商品設置51個展區，展出商品超過16萬種。有超過120個國家和地區的採購商與會洽談採購。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵說：「進口展自2007年首設以來，累計數萬家次境外企業參展，已是一個『賣全球買全球』的國際公共平台，這裡不僅幫助境外企業和產品有效進入中國市場，也幫助它們開拓全球市場。」

徐兵預計，本屆廣交會於15至19日舉行，主要展出電子及家電、照明、車輛及配件、機械、五金工具、建材、化工、能源類產品。中印經貿合作日益密切，隨着大陸國家主席習近平近期對南亞開展訪問，不少出口商增強開拓的印度等南亞市場的信心。

深圳一家電視出口企業表示，公司印度市場占近2成。「印度人口基數大，不同層次的市場潛力大。」他表示，中國芯片、主板、家電屏幕等價值鏈上游產品和印度本土廠商合作比較多。隨着兩國關係愈來愈緊密，公司對印度市場也更有信心。

有印度採購商則帶着訂單來廣交會找貨品。來自印度的採購商MOHAN SRIKANTH K展示其採購清單，他將要買超過70萬美元的機電產品。他說：「最看重還是中國製造的質量，我們在印度有自己的企業，這次在中國採購貨品回國後，會在印度進一步加工處理。」

一帶一路」將是進口展區最大的參展群體。本屆廣交會中，進口展區吸引了全球38個國家地區642家企業參展。其中，就有21個「一帶一路」沿線國家和地區的367家企業參展，占進口展企業總數的近六成。

徐兵說，「一帶一路」沿線國家每屆採購商與會占比達到45%，並呈上升態勢；累計已有逾8000家次沿線國家和地區企業參展。「本屆廣交會繼續深挖合作潛力，繼續推動中國與沿線國家的貿易合作再上新台階。」

印度一帶一路
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