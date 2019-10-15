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外送員搶快內幕曝光 他發文2000字嘆：制度不合理

大選、春節航班 一月回台有優惠

2019-10-15 22:01聯合報 特派記者陳言喬／北京即時報導

明年一月台灣總統大選與春節假期臨近，台商關切的台胞返鄉機票出爐。 記者許正宏／攝...
明年一月台灣總統大選與春節假期臨近，台商關切的台胞返鄉機票出爐。 記者許正宏／攝影
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明年一月台灣總統大選與春節假期臨近，台商關切的台胞返鄉機票今天（15日）出爐。東方航空、上海航空、深圳航空均推出兩階段的套票，單套售價從1500元人民幣至1800元不等。兩套售價為3000元至3600元不等（以上均為來回票並含稅）。

東方航空（與子公司上海航空）的明年台胞返鄉包機安排為：銷售日期自今年11月1日起至2020年1月11日。第一套價格1800元人民幣（來回，含稅），第一套加第二套3600元人民幣（來回，含稅）。

東航（上航）的促銷票規定，限持台胞證返鄉的旅客使用，代碼共用航班不適用，不允許單獨購買第二套大陸至台灣來回機票。東方航空（上海航空）的出發城市以台商、台胞最多的上海為主。

第一套大陸出發時間為2019年12月27日至2020年1月11日；台灣出發時間為2020年1月12日至2020年1月25日。第二套大陸出發時間2020年1月12日至2020年1月26日；台灣出發時間為2020年1月17日至2020年2月29日。

深圳航空的特惠班機也出爐。凡搭乘深圳、無錫、南寧、瀋陽、南昌、南通、泉州七地來回台北航線的深航實際承運航班，均可享受優惠套票價。代碼共用航班不適用。持有台胞證的台籍旅客及其配偶、子女，都可購買深航台胞返鄉優惠套票。

購票日期即日起至2020年1月10日期間。

一次來回票1500元人民幣（含稅），大陸往台灣（去程）：2019年12月28日至2020年1月11日。台灣往大陸（回程）：2020年1月12日至2020年2月10日。

二次來回票3000元人民幣（含稅）。第一次往返，去程：2019年12月28日至2020年1月11日；回程：2020年1月12日至2020年1月20日。第二次往返，去程：2020年1月17日（含）之後赴台；回程：2020年2月10日（含）之前返回大陸。

兩次套票者需同時購買，第一次往返使用後，方可使用第二次往返機票。

明年台灣總統大選投票日為1月11日。1月24日為農曆除夕，1月25日為農曆大年初一。今天已有不少上海台商表達將購買返鄉機票投票的意願。

人民幣上海機票
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