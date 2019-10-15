倫敦交易所推出環球板 可交易阿里巴巴、百度等中概股

2019-10-15 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



倫敦證券交易所（LSE）15日在官網宣布，推出環球板（GES），並已進行首筆交易。還可買賣阿里巴巴等中概股。

倫交所稱，環球板是以美元交易，利用完善的CREST存託憑證（CDI）工作流程，可以在T+2結算週期內，快速進行英美之間的跨境結算。法國巴黎銀行證券服務部為交易環球板證券的全球客戶提供託管服務，包括在英國和美國之間流動的頭寸。

在倫交所運營的MTF平台上，環球板將提供95種國際證券的交易，包括美國藍籌股和中國大陸的ADR，將為投資者提供降低時區風險的機會。

《澎湃新聞》報導，倫敦市場的交易時段處於亞洲及美國市場之間，倫交所環球板的交易時間，可一定程度滿足美國股市收市後，至次日開市前這個時間段全球市場的交易需求。

倫交所認為，環球板有以下優勢或便利：在全世界最國際化的交易所交易環球股票；在方便投資者的時區交易；以美元交易；不設印花稅。

倫交所集團全球股票主管布萊恩·施維格（Brian Schwieger）說：「全球股票市場允許各種各樣的投資者在全球最便捷的金融時區交易主要的國際股票，包括亞馬遜、通用汽車以及阿里巴巴和攜程等美國存託憑證（ADR）。」

報導指出，可在環球板交易的中概股有阿里巴巴、百度、拼多多、新浪、中國人壽保險、中國移動、中國聯通、中國海洋石油、京東、網易、攜程、騰訊音樂 、微博等30檔股票。

他表示，新板塊建立在滬倫通已建立的券商關係基礎上，並利用倫敦作為美洲和亞洲之間全球橋樑的地位。亞洲散戶投資者可以通過GES交易在美國上市的美國證券或中國ADR，而不必熬夜等待美國市場開盤，或通過經紀人留下隔夜訂單。

施維格指出，新業務將為散戶和機構投資者提供降低時區風險的機會、即時估值管理平台的效率，以及對全球證券的敞口。這種創新反映了一個更大的、即將到來的趨勢。