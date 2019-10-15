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外商銀行吸收定期存款門檻從人民幣100萬元降至50萬元

2019-10-15 20:39聯合報 記者張運祥╱即時報導

大陸國務院15日舉行政策例行吹風會，公布修改《外資保險公司管理條例》和《外資銀行管理條例》，並自即日起施行；條例修改後，外資銀行定期存款門檻從每筆人民幣100萬元降至50萬元；同時，外國銀行可以在大陸境內同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行，或同時設立中外合資銀行和外國銀行分行。

銀保監會首席律師劉福壽表示：銀行業、保險業對外開放與利用外資的成效顯著，在提高行業整體競爭水準的同時，開放帶來的風險總體可控。

劉福壽認為，《條例》的實施對香港金融業是一個利好的機會。「我們取消了一些限制，特別是年限的限制和股比的限制，還有規模的限制，這些實際上對中小銀行特別是香港的銀行業、保險業是一個利好的消息。」

劉福壽還表示，按照立法程式，先頒布《條例》，細則接著公布。「細則由銀保監會制定出台（頒布），應該很快。」

《第一財經》報導，《外資保險公司管理條例》的修改，放寬了外資保險公司准入條件，對申請設立外資保險公司的外國保險公司，取消「經營保險業務30年以上」和「在中國境內已經設立代表機構2年以上」的條件。

修改後的《條例》允許外國保險集團公司在中國境內投資設立外資保險公司，允許境外金融機構入股外資保險公司。

《外資銀行管理條例》的修改內容主要有四個方面：

一是取消擬設外商獨資銀行的唯一或者控股股東、擬設中外合資銀行的外方唯一或者主要股東、擬設分行的外國銀行在提出設立申請前一年年末總資產的條件，取消擬設中外合資銀行的中方唯一或者主要股東應當為金融機構的條件。

二是外國銀行可以在中國境內同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行，或者同時設立中外合資銀行和外國銀行分行。

三是擴大外資銀行的業務範圍，增加「代理發行、代理兌付、承銷政府債券」和「代理收付款項」業務；降低外國銀行分行吸收人民幣存款的業務門檻，將外國銀行分行可以吸收中國境內公民定期存款的數額下限由人民幣100萬元降為50萬元；取消對外資銀行開辦人民幣業務的審批，同時明確開辦人民幣業務應當符合國務院銀行業監督管理機構規定的審慎性要求。

四是放寬外國銀行分行持有一定比例生息資產的要求，對資本充足率持續符合有關規定的外國銀行在中國境內的分行，豁免其營運資金加準備金等項之和中的人民幣份額與其人民幣風險資產的比例限制，增強外國銀行分行資產運用的自主性和靈活性。

中國大陸15日公布，放開外資銀行定期存款門檻從每筆人民幣100萬元降至50萬元。...
中國大陸15日公布，放開外資銀行定期存款門檻從每筆人民幣100萬元降至50萬元。圖為上海陸家嘴金融區的外商銀行招牌林立。圖：新華社
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