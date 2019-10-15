李克強直指中國經濟五大挑戰 下滑壓力加大居首

2019-10-15 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸國務院總理李克強14日在陝西西安召開部分省政府主要負責人經濟形勢座談會時，直指當前中國經濟的五大挑戰：經濟下行壓力持續加大、實體經濟困難突出、國內需求疲弱、一些食品因供求關係變化價格上升，以及一些地方發展動力不足。

根據《中國政府網》發布的訊息，這場座談會共有陝西省委書記胡和平、陝西省長劉國中、江蘇省長吳政隆、河南省長陳潤兒、湖北省長王曉東、廣東省長馬興瑞，以及大陸國務委員兼國務院秘書長肖捷、國家發展改革委主任何立峰等人出席。

李克強在會中表示，今年以來，國際環境更加複雜嚴峻，世界經濟增長放緩，中國國內經濟也面臨多重挑戰和困難。儘管經濟運行總體平穩，但也要看到，當前經濟下行壓力持續加大，實體經濟困難突出，國內需求疲弱，一些食品因供求關係變化價格上升，一些地方發展動力不足。

李克強指出，做好下一步經濟工作，要把穩增長、保持經濟運行在合理區間放在更加突出的位置，進一步向改革開放創新要動力，從拓寬國內市場需求挖潛力，以改善民生為導向培育新的有效投資和消費需求，增強經濟發展韌性，頂住經濟下行壓力，促進就業穩定增長，保持物價基本穩定。

李克強要求，圍繞保持經濟運行在合理區間，要落實好已推出的減稅降費、降低融資成本等各項政策，靈活運用宏觀政策逆周期調節工具，做好政策協調聯動，加強預調、微調。同時發揮地方政府專項債券作用，帶動民間投資，擴大有效投資。

大陸近期發布的多項經濟數據，也都反映出大陸當前經濟正面臨嚴峻挑戰。大陸國家統計局15日公布，9月CPI較去年同期上漲3.0%，為2014年以來首次出現「3字頭」。其中，豬肉價格較去年同期飆漲69.3%，為2007年9月以來最高。

聯訊證券首席經濟學家李奇霖預計，大陸CPI增速維持在3%以上至少將持續半年時間。未來若加之春節因素，明年1月大陸CPI甚至可能衝破4%。

大陸海關總署14日公布的數據則顯示，按美元計，9月中國出口衰退3.2%，比8月低了2.2個百分點；進口則是連續第五個月負增長，下降8.5%。

另一個值得關注的訊息是，今年前八個月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額下降1.7%。其中，上海大幅衰退19.6%，北京下降14.4%，山東下降13.0%，河北衰退11.2%。另，天津、江蘇等地也都出現不同程度的負增長。