房市不景氣？上萬套特價房將登今年「雙11」拍賣

2019-10-15 19:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



再不到一個月時間，大陸年度網路購物狂歡節「雙11」就將到來。北京《新京報》報導，阿里巴巴旗下的「阿里拍賣」15日透露，今年天貓「雙11」期間，將有上萬套特價房源參與，其中部分覆蓋多地熱門學區房、地鐵房和景區房等。阿里拍賣稱，過去一年有近3,000萬人次在其平台上看房、買房。

報導稱，2012年，阿里巴巴重新開始上線拍賣業務，旗下拍賣平台涵蓋司法拍賣、資產拍賣、車房拍賣、珍品拍賣和大眾拍賣等交易場景。阿里巴巴集團副總裁孫軍工曾表示，未來五年拍賣可能會佔中國電商市場的30%。

大陸每年「雙11」都是以大幅度折扣，吸引消費者上網搶購。去年天貓「雙11」銷售額創下人民幣2,135億元（約新台幣9,600億元）的新紀錄，較2017年又成長約27%。今年阿里巴巴計畫將房地產納入今年「雙11」促銷，但並不清楚天貓此舉是為了衝高今年業績，抑或這也反映大陸當前房地產市場的景況。

浙江省政府新聞門戶網站《浙江在線》指出，「投資客在撤退」，杭州樓市「金九銀十」風光不再。報導稱，據浙報傳媒地產研究院統計，9月，杭州新房成交量為1萬1,662套，與去年同期相比下降約8.95%。今年前三季，杭州商品房總成交9萬3,536套，較去年同期更大減約17%。