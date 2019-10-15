阿里巴巴：今年天貓「雙11」可買房產

2019-10-15 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



阿里巴巴旗下阿里拍賣表示，今年天貓「雙11」期間，將有上萬套特價房源參與，其中部分覆蓋多地熱門學區房、地鐵房和景區房等。

據星島網，阿里拍賣過去一年有近3000萬人次在其平台上看房、買房。

2012年，阿里巴巴重新開始上線拍賣業務，旗下拍賣平台涵蓋司法拍賣、資產拍賣、車房拍賣、珍品拍賣和大眾拍賣等交易場景。