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阿里巴巴：今年天貓「雙11」可買房產

2019-10-15 15:39聯合報 記者賴錦宏／即時報導

阿里巴巴旗下阿里拍賣表示，今年天貓雙11」期間，將有上萬套特價房源參與，其中部分覆蓋多地熱門學區房、地鐵房和景區房等。

據星島網，阿里拍賣過去一年有近3000萬人次在其平台上看房、買房。

2012年，阿里巴巴重新開始上線拍賣業務，旗下拍賣平台涵蓋司法拍賣、資產拍賣、車房拍賣、珍品拍賣和大眾拍賣等交易場景。

阿里巴巴集團副總裁孫軍工曾表示，未來5年拍賣可能會佔據中國電商市場的30%。

阿里巴巴：今年天貓「雙11」首次可買房產。圖／取自阿里拍賣網
阿里巴巴：今年天貓「雙11」首次可買房產。圖／取自阿里拍賣網
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電商法拍雙11阿里巴巴天貓
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