A股開市偏軟 石油股挫逾1%

2019-10-15 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中美貿易協議樂觀情緒降溫，大陸A股今早開市偏軟，上證指數低開2點。

上證指數開市報3005點，跌2點或0.07%；現報2998點，跌9點或0.3%。

深成指開市報9759點，跌26點或0.27%；現報9734點，跌52點或0.54%。

滬深300指數開市報3953點，跌不足1點；創業板指數開市報1676點，跌3點或0.19%。