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A股開市偏軟 石油股挫逾1%

2019-10-15 09:53聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中美貿易協議樂觀情緒降溫，大陸A股今早開市偏軟，上證指數低開2點。

上證指數開市報3005點，跌2點或0.07%；現報2998點，跌9點或0.3%。

深成指開市報9759點，跌26點或0.27%；現報9734點，跌52點或0.54%。

滬深300指數開市報3953點，跌不足1點；創業板指數開市報1676點，跌3點或0.19%。

板塊普遍走軟，石油股挫逾1%；煤炭、化工、房地產、水泥、電力、有色金屬、鋼鐵、金融股偏軟；醫療機器股則靠穩。

大陸A股今早開市偏軟。(路透社資料照片)
大陸A股今早開市偏軟。(路透社資料照片)
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