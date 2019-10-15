結合潮玩 天河IT商圈拚轉型

2019-10-15 00:03 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



在電商衝擊及租金上漲壓力等因素作用下，昔日華南地區規模最大的IT商圈—廣州天河IT商圈近年來試圖突破困局，持續探索轉型升級之路，發展多元化新業態。

中新社報導，在廣州天河崗頂、石牌村一帶，曾一度湧現百腦匯、總統數碼港、太平洋數碼廣場、天河電腦城、南方電腦城等多個大型IT賣場，發展成為華南地區首屈一指的IT產品聚集地。隨著電商平台崛起，加上鋪租上漲等成本壓力，廣州天河IT商圈風光不再，傳統電腦賣場邁入寒冬。

正如廣州眾多專業批發市場一樣，天河IT商圈各大賣場必須謀求轉型發展。繼智能科技體驗館「樂之」之後，台灣藍天電腦集團旗下「百腦匯」近日在天河IT商圈再推出一站式的全品類科技維修品牌「好匯修」和潮玩分享體驗品牌「滔滔堂」。「我們要將傳統電腦批發市場提檔升級，轉型為集創新服務、新零售的新形態商場，打造全新的知識型科技智能商場。」百腦匯有關負責人吳至剛說。

吳至剛透露，經過持續數年的轉型升級努力，目前百腦匯（廣州店）傳統IT產品銷售額與智能科技體驗、電競、美食等新業態收入基本持平，新業態呈現出蓬勃發展的態勢。

除了百腦匯，其他多個IT大賣場則已紛紛轉行。原來的南方電腦城變成「閑魚創客美食港」，音樂酒館、影城和KTV；原來的太平洋數碼廣場B場改為「尚品天河美食廣場」；天河電腦城引入「騰訊視頻好時光」線下店，為消費者提供觀看電影、包房看視頻等服務。

可以預見，隨著廣州天河IT商圈持續去「電腦化」，這裡將形成以IT電子產品、特色餐飲、休閑娛樂等多種業態相互融合發展的新局面。

天河IT商圈的變化無疑是廣州專業批發市場發展歷程的一個縮影。為促進高質量發展，廣州制定「廣州市加快推進專業批發市場轉型疏解三年行動方案（2019-2021年）」。

廣州市商務局說，2019年來，廣州通過轉型升級、轉營發展、拆除關閉、搬遷疏解、規範整治等「五個一批」方式，推動全市102家專業批發市場轉型疏解，目前已完成85家。