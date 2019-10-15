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匯豐調查：創業熱土 海外人才最愛深圳

2019-10-15 00:03聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣泛吸納國際人才是粵港澳大灣區建設世界級城市群的重要議題。匯豐14日對外發布的全球移居人士調查顯示，作為大灣區內的兩大核心城市，廣州和深圳兩地在生活品質方面備受國際人才認可，其中深圳更已成為海外人才心目中的創業熱土。

中新社報導，調查顯示，超過一半（54%）的國際人才表示移居廣深之後生活品質比從前有所提升，高於全大陸47%的水平。具體而言，更多移居廣深兩地的受訪者感覺身心健康得到改善，並有53%的受訪者表示工作上的成就感亦有所提升，這一比例同樣高於全大陸平均水平（46%）。

在工作機會上，深圳超過「北上廣」成為中國大陸最受國際人才認可的城市，近六成受訪者（57%）認為這裡能為移居人士提供絕佳的工作機會，遠高於全大陸42%的比例。此外，與其它中國大陸的城市相比，深圳地區以自主創業為目標的受訪者比例也最高，達到20%。

匯豐廣東聯席行政總裁兼零售銀行及財富管理業務總經理李樺倫表示，多元化、國際化的人才是大灣區建設世界一流的創新型經濟體不可或缺的要素。調查顯示，廣州的生活環境和深圳的創業氛圍，已成為大灣區城市吸納國際人才的獨有優勢。

「我們相信，隨著更多人才引進優惠政策的落實，大灣區作為全球經濟新引擎的發展願景將吸引更多國際人才投身大灣區內的建設與發展。」李樺倫說。

匯豐全球移居人士調查至今已開展十二年，是全球規模最大、持續時間最長的同類調查之一。參與本次調查的全球移居人士（18歲以上）逾18000位，來自全球160多個國家和地區。

深圳創業

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