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一帶一路沿線企業 廣交會尖兵

2019-10-15 00:02聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第126屆廣交會將於15日在廣州琶洲展館開幕。廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵14日表示，「一帶一路」沿線企業是本屆廣交會進口展最大的參展群體，共有21個沿線國家和地區的367家企業參展，約佔進口展參展企業總數六成。

第126屆廣交會將於10月15日在廣州開幕，14日大學生在展館附近舉牌應聘兼職翻...
第126屆廣交會將於10月15日在廣州開幕，14日大學生在展館附近舉牌應聘兼職翻譯。 中新社
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中新社報導，第126屆中國進出口商品交易會（廣交會）14日舉行開幕新聞發布會，披露上述訊息。徐兵稱，本屆廣交會將繼續在第一、三期設立進口展，展覽總面積2萬平方公尺，展位總數998個，設有6個產品區。共有來自38個國家和地區的642家企業參展，設有11個國家和地區展團，其中，來自「一帶一路」沿線國家和地區的展團達8個；土耳其埃及、巴基斯坦等沿線國家的家電產業集群將悉數登場。

據廣交會新聞發言人徐兵介紹，本屆廣交會全面提高進口展質量，打造更加開放的國際公共平台，此次進口展匯聚了眾多國際知名標竿企業和世界產業集群，共有來自38個國家和地區的642家優質企業參展，設11個國家和地區展團，其中加拿大和日本為新增展團。

截至目前，廣交會已與全球72個國家和地區的128家工商機構建立合作夥伴關係。其中，「一帶一路」沿線是廣交會全球夥伴計畫重點拓展方向，目前已有35個沿線國家的53家工商機構加入；本屆廣交會新增的9家夥伴機構中就有5家來自「一帶一路」沿線國家。

徐兵表示，廣交會一直積極踐行「一帶一路」倡議，推動與沿線國家的經貿合作，成為中國大陸與沿線國家貿易暢通的重要平台。廣交會官方統計數據顯示，累計已有逾8000家（次）的沿線國家和地區企業參加廣交會進口展。

一帶一路土耳其埃及

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