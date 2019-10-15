圍網拆除 太湖野生蟹僅100噸

2019-10-15 00:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



據江蘇省太湖漁管辦表示，今年太湖天然生長的野生蟹產量僅為100噸，數量不及去年2800噸總產量的零頭。除了產量的下跌，今年太湖大閘蟹的銷量也不甚理想。

中新社報導，地處江南魚米之鄉的太湖自古就以水產豐富、鮮美而聞名，「太湖三白」、大閘蟹等水產品更是名揚海內外。從1984年起，太湖水域實行圍網養殖，令水產產量大增，也為沿湖地方經濟發展和漁民增收致富作出貢獻。但這個收穫季，江蘇太湖邊的蟹農們卻比往年多了幾分憂心。

因應大陸生態環境部對太湖水環境治理工作的督導要求，截至今年6月底前，蘇州市全面完成太湖水域圍網的拆除任務。曾經遍布「天羅地網」的太湖湖面，又恢復到幾十年前湖面如鏡、一望無際的景象。

然而，受圍網拆除的影響，太湖大閘蟹的產量遭受巨大打擊。今年太湖天然生長的野生蟹產量僅為100噸，數量不及去年2800噸總產量的零頭。

吳中區太湖大閘蟹協會會長秦雪榮說：「今年十一期間的銷量不行，比去年下降了差不多30%。」吳中區在沿湖各行政區中擁有最大的太湖水域面積，是太湖水產的主產區。圍網拆除後，蟹農們開始轉為標準化生態池塘養殖，秦雪榮預估，今年全區池塘養殖大閘蟹的產量約為1000多噸。明年還有1萬多畝養殖塘即將完成標準化改造投入使用，加上蟹農對池塘養殖的適應，大閘蟹的產量有望進一步回升。

在吳江區七都鎮，鎮太湖蟹協會會長奚興根表示，由於今年天氣條件好，大閘蟹個頭與品質要優於去年，但銷量卻比去年低了三成，因為「很多人一聽說是塘蟹，就不買了」。

奚興根：「現在大家都有些焦急，但沒有悲觀。現在很多地方都是採用生態池塘養殖，銷量也不差。他們能做到的，我們為什做不到？最重要的還是大閘蟹的品質，不在於它是在湖裡養的還是塘裡養的」。