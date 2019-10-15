純電動汽車持續增長 陸汽車產銷降幅縮小

2019-10-15 00:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國汽車工業協會14日透露，1-9月，中國汽車產銷分別為1814.9萬輛和1837.1萬輛，同比分別下降11.4%和10.3%，產銷降幅比1-8月繼續小幅收窄。

中新社報導，2019年9月，中國大陸汽車銷售進入傳統旺季，汽車產銷比上月均呈較快增長，但是同比仍呈下降，其中商用車產銷同比呈小幅增長，乘用車產銷依然下降，市場需求下滑態勢沒有明顯改變。9月汽車產銷為220.9萬輛和227.1萬輛，環比分別增長11.0%和16.0%，同比分別下降6.2%和5.2%。

應當注意的是，今年1-9月，中國新能源汽車產銷為88.8萬輛和87.2萬輛，同比分別增長20.9%和20.8%，增速比1-8月明顯回落。在新能源汽車主要品種中，純電動汽車產銷同比保持增長，插電式混合動力汽車小幅下降。

中國汽車工業協會分析指出，今年以來國際環境日趨複雜嚴峻，中國大陸經濟下行壓力有所加大，但經濟仍運行在合理區間。儘管宏觀經濟總體穩定發展，中國大陸汽車工業在消費信心不足、部分地區提前切換國六標準等因素影響下，總體表現仍然較弱，尤其是上半年更是出現了10%以上的下降。

三季度，在一系列穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期的政策作用下，中國大陸汽車產銷降幅出現了收窄。